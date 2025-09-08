scorecardresearch
 

अब सीढ़िया भी चढ़ सकेगा Robot Vacuum, IFA 25 में Dreame ने किया अनवील

भारत समेत दुनियाभर में अपने कंज्यूमर गैजेट्स और रोबो क्लीनिर वैक्यूम बेचने वाली कंपनी Dreame ने एक बेहद खास प्रोडक्ट अनवील कर दिया है. इसका नाम Dreame Cyber X है. यह घर सीढ़ियों पर बड़ी ही आसानी से चढ़ और उतर सकता है. ऐसे में जिन लोगों का घर एक मंजिल से ज्यादा है उनके घरों के लिए यह बड़े ही काम का प्रोडक्ट साबित होगा. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Dreame Cyber X IFA 2025 में हुआ अनवील. (Photo: Screengrab, Youtube/Dreame Tech)
Dreame Cyber X IFA 2025 में हुआ अनवील. (Photo: Screengrab, Youtube/Dreame Tech)

कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरर Dreame ने बर्लिन में आयोजित टेक शो IFA 2025 इवेंट के दौरान एक अनोखा प्रोडक्ट अनवील किया है. इसका नाम Cyber X है, जो असल में एक घर की सफाई में यूज होने वाला रोबोट है. अब ये रोबोट घर की सीढ़ियों पर चढ़ सकेगा और दूसरे फ्लोर की भी सफाई कर सकेगा.

चीनी बेस्ड कंपनी ने बताया है कि उसने दुनिया का पहला ऐसा रोबो वैक्यूम क्लीनर अनवील कर दिया है, जो बड़ी ही आसानी से सीढ़ियों को चढ़ सकता है. यह सेल्फ ऑटो क्लीनिंग और चार्जिंग फीचर के साथ भी आता है. 

Cyber X का लाइव डेमो दिखाया 

IFA 2025 में कंपनी ने अपने एग्जीबिशन में एक बड़ा सेटअप तैयार किया और दिखाया है कि कैसे न्यू रोबो वैक्यूम सीढ़ियों पर चढ़ सकता है. कंपनी ने Youtube पर एक वीडियो पोस्ट किया और दिखाया कि Cyber X बड़ी ही आसानी से सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा रहा है.

Cyber X का कॉन्सेप्ट वर्जन हुआ अनवील  

Cyber X वैक्यूम को ऐसे डिजाइन किया है, जिससे वह मल्टी फ्लोर की क्लीनिंग कर सकता है. यह अभी एक कॉन्सेप्ट वर्जन है और इसका फाइनल कर्मशियल वर्जन कब तक आएगा, उसकी जानकारी नहीं है. 

दरअसल, कई लोगों के घर एक फ्लोर से ज्यादा एरिया में होते हैं और उन लोगों को अलग-अलग फ्लोर के लिए अलग-अलग रोबो वैक्यूम खरीदने पड़ते हैं. या फिर उनको रोबो वैक्यूम को हाथ से उठाकर एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचाना होता है.

सीढ़ियों पर भी रहेगा सुरक्षित 

कंपनी ने बताया है कि Cyber X रोबो वैक्यूम 25cm की सीढ़ी पर आसानी से चढ़ाई कर सकता है. साथ ही सीढ़ियों पर चढ़ने और उतरने के दौरान ये रोबो वैक्यूम एकदम सुरक्षित रहता है.

बेहतर ग्रिप के लिए खास फीचर 

Cyber X को बेहतर ग्रिप देने के लिए Rugged Rubber Treads का यूज किया है, जिससे रोबो वैक्यूम को मैक्सिमम ग्रिप और स्टेबिलिटी मिलती है. कंपनी ने इसमें लाइट लेजर के साथ AI Camera का यूज किया है, जो इसकी रियल टाइम मदद करते हैं और गिरने व टकराने से बचाते हैं. 

Bionic QuadTrack सिस्टम बनाता है स्पेशल 

Dreame के  Cyber X के तहत टोटल तीन प्रोडक्ट आते हैं, जिनमें से एक वैक्यूम, दूसरा Bionic QuadTrack सिस्टम है, जो सीढ़िया चढ़ने में मदद करता है. तीसरा बेस स्टेशन है, जहां रोबोट ऑटो क्लीनिंग और चार्जिंग के लिए जाता है. QuadTrack सिस्टम रोबो वैक्यूम को उठाता है, जो एक छोटे एलिवेटर के समान है, जो उसे एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंचाता है. ऐसे में इस रोबो को हाथ से उठाने की जरूरत नहीं है. 

