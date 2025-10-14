scorecardresearch
 

एक OTP बंद कर देगा गाड़ी का इंजन, सुपर है देसी Mappls का फीचर, चोरों की भी आएगी शामत

Zoho के मैसेजिंग ऐप Arattai App की तरह अब स्वदेसी मैप्स भी ट्रेंड कर रहा है. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पोस्ट करके देसी मैप्स Mappls को प्रोमोट किया है. आज आपको इस देसी ऐप में मिलने वाले एक स्पेशल फीचर के बारे में बताने जा रहे हैं. इसमें सिर्फ ओटीपी एंटर करके कार को चोरी होने से बचा सकते हैं. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Mappls कार चोरों से भी गाड़ी को बचाता है. (Photo:mappls.com)
ZOHO के मैसेजिंग ऐप Arattai की तरह ही अब स्वदेसी मैप Mappls को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रमोट किया है. इसके बाद से ही इसके शेयर में करीब 10 परसेंट का उछाला आया है. लेकिन यहां हम कंपनी के शेयर नहीं बल्कि Mappls का एक ऐसा खास फीचर बताने जा रहे हैं, जो आपकी कार चोरों से दूर रखने का काम करेगा. 

Mappls ऐप के अंदर Immobiliser नाम का फीचर दिया है. इस फीचर का इस्तेमाल करके आप आसानी से अपनी कार के इंजन को रिमोटली बंद कर सकते हैं. इसके लिए आपको पासवर्ड या OTP एंटर करना होगा. 

MapMyIndia ने तैयार किया Mappls 

Mappls को MapMyIndia ब्रांड ने तैयार किया है. मैप माय इंडिया के मार्केट में कई GPS कार ट्रैकर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ प्रोडक्ट के अंदर आपको कार चोरी होने से बचाने की सर्विस मिलती है. 

स्वदेसी Mappls ऐप के साथ ये ट्रैकर कंपेटेबल होते हैं. ऐसे में यूजर्स चाहें तो पूरा सेटअप कराने के बाद अपनी कार के इंजन को घर बैठे ऑफ कर सकते हैं. इसमें फ्यूल ऑफ आदि हो जाता है.

यह भी पढ़ें: स्वदेशी ड्रीम के लिए अमेरिका से भारत लौटे थे, बना दिया गूगल मैप्स के टक्कर का Mappls

कार के ECU को कंट्रोल करता है इम्मोबिलाइजर

  • दरअसल, कार के अंदर इम्मोबिलाइजर होता है, जो इंजन को ऑन करने में मदद करता है. दरअसल, कार की चाबी के अंदर एक ट्रांस्पोंडर चिप होती है. 
  • ये चिप इंजन के कंट्रोल यूनिट (ECU) को एक खास कोड भेजता है. जब ECU कोड को वेरिफाई करता है और कोड सही होने के बाद सिस्टम इंजन को ऑन होने की परमिशन देता है.
  • अगर कोड गलत या मिशिंग होता है तो कार का ECU सिस्टम फ्यूल सप्लाई को रोक देता है, जिससे कार का इंजन ऑन नहीं होता है.  

इम्मोबिलाइजर ऐसे काम करता है 

सबसे पहले तो अपनी कार में Mappls या किसी अन्य कंपनी का GPS ट्रैकर इंस्टॉल कराना होगा, जिनमें गाड़ी का इंजन स्विच ऑफ करने करने का फीचर मिलता है. जीपीएस ट्रैकर कार में लगे इम्मोबिलाइजर को कमांड देता है, जिसके बाद कार का इंजन, फ्यूल सप्लाई और स्टार्टर बंद हो जाते हैं. 

मोबाइल ऐप पर मिलता है एक्सेस 

मोबाइल ऐप Mappls पर जीपीएस ट्रैकर का एक्सेस मिलता है. इसकी मदद से आप कार की लोकेशन, इंजन ऑन होने पर नोटिफिकेशन्स देख सकते हैं. अगर कोई चोरी-छिपे कार को ऑन करता है तो मोबाइल पर तुरंत अलर्ट आ जाता है. 

यह भी पढ़ें: देसी Mappls का खास फीचर, फोन पर दिखाता है रेड लाइट-ग्रीन लाइट, देखें डेमो

रिएक्टिवेशन का भी फीचर 

कार के इंजन को अगर आपने रिमोटली ऑफ किया था और जब आपको सुरक्षित तौर पर कार रिकवर हो जाती है. तो आपको रिएक्टिवेशन को ऑन करना होगा. इसके बाद आप कार के इंजन को ऑन करके उसे चला सकते हैं.

