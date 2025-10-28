scorecardresearch
 

Feedback

जिस AI से दहल गया था अमेरिकी शेयर मार्केट, अब मिलिट्री में उसका इस्तेमाल कर रहा चीन

चीन टेक्नोलॉजी के मामले में एक सुपर पावर बन चुका है. जहां अमेरिका जैसी सुपर पावर को AI मॉडल बनाने में अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं. चीन उस जैसा ही मॉडल कुछ लाख डॉलर खर्च करके तैयार कर दे रहा है. अब चीन AI मॉडल्स का इस्तेमाल अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने में कर रहा है. इसकी जानकारी कई मौकों पर बाहर आई है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स.

Advertisement
X
चीन AI का इस्तेमाल अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने में कर रहा है. (Representational Photo: Unsplash)
चीन AI का इस्तेमाल अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाने में कर रहा है. (Representational Photo: Unsplash)

चीनी टेक कंपनियों ने पिछले कुछ सालों में कई ऐसे काम किए हैं, जो दुनिया के लिए किसी चुनौती की तरह हैं. ऐसा ही कुछ चीन ने DeepSeek के जरिए किया था. जहां अमेरिकी कंपनियों को अपना AI मॉडल तैयार करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने पड़े थे. वहीं चीन का ये AI मॉडल कुछ लाख डॉलर में तैयार हो गया था. 

अब इस AI मॉडल का इस्तेमाल चीन अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए कर रहा है. इस साल फरवरी में चीनी डिफेंस कंपनी Norinco ने एक मिलिट्री वीइकल पेश किया था, जो ऑटोनोमस तरीके से जंग में मदद मुहैया करा सकता है. ये वीइकल 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है. 

अमेरिकी शेयर मार्केट में आ गया था भूचाल

ये वीइकल DeepSeek के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है. DeepSeek ने लॉन्च होते ही अमेरिकी शेयर मार्केट को हिला कर रख दिया था. इस चीनी स्टार्टअप का चैटबॉट सामने आते ही, अमेरिकी कंपनी Nvidia के शेयर 14 फीसदी तक टूट गए थे. इसकी वजह से कंपनी की मार्केट वैल्यू भी गिर गई थी. दरअसल, चीनी स्टार्टअप ने बेहद कम कीमत में अपना AI मॉडल तैयार किया था. यहां तक कि उनके पास Nvidia के हाई-एंड चिप भी नहीं थे. 

सम्बंधित ख़बरें

AI Chat Bot Perplexity
Chat Gpt और डीपसीक से कितना अलग Perplexity AI टूल, जानें  
How to use DeepSeek offline
डीपसीक बिना इंटरनेट के ऐसे करें यूज, डेटा चीनी सर्वर पर नहीं होगा स्टोर 
grok 3 launched
डीपसीक और ChatGpt से कितना अलग मस्क का Grok3? जानें 
deepseek exposed
DeepSeek कंपनी पर क्यों लग रहे हैं सच छुपाने के आरोप? जानिए  
अब ChatGPT, Deepseek को टक्कर देगा भारत का LLM, जानें कैसे 
Advertisement

यह भी पढ़ें: अब ChatGPT, Deepseek को टक्कर देगा भारत का LLM, जानें इसके बारे में

हाल में आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सैकड़ों रिसर्च पेपर, पेटेंट और रिकॉर्ड्स सामने आए हैं, जो दिखाते हैं कि चीन किस तरह से AI का इस्तेमाल अपनी मिलिट्री पावर को एडवांस बनाने में कर रहा है. भले ही चीन के अगली पीढ़ी के हथियार अभी टॉप सीक्रेट हों, लेकिन लीक हुई जानकारी से ये साफ है कि चीन क्या तैयार कर रहा है. 

AI हथियारों पर काम कर रहा चीन

बीजिंग ऑटोमोनस हथियारों पर काम कर रहा है, जो अपने टार्गेट को पहचान सकते हैं और रियल टाइम में फैसला भी कर सकते हैं. रॉयटर्स की मानें, तो चीन AI पावर्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है, जिसमें रोबोट डॉग्स और ड्रोन्स शामिल हैं. ये ड्रोन्स खुद टार्गेट को ट्रैक कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: ChatGPT और DeepSeek को टक्कर दे पाएगा देसी Krutrim AI? कैब भी कर सकेंगे बुक

नवंबर 2024 में PLA ने AI पावर्ड रोबोट डॉग्स के लिए एक टेंडर जारी किया था, जो खतरे को खोजकर विस्फोटक को हटा सकते हैं. हालांकि, ये टेंडर पूरा हुआ या नहीं इसकी जानकारी नहीं है. इससे पहले चीन ने हथियार वाले रोबोट डॉग्स का इस्तेमाल मिलिट्री ड्रिल में किया था, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थीं. 

Advertisement

पिछले दो साल में सामने आए रिसर्च पेपर, टेंडर और पेटेंट्स से साफ है कि PLA किस तरह से मिलिट्री में AI के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है. ड्रोन, सैटेलाइट्स से लेकर रोबोट डॉग्स तक चीन AI के जरिए अपनी सेना को मजबूत और फ्यूचर प्रूफ बनाने में लगा हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Buxar Election
    Alinagar MLA
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement