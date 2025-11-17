scorecardresearch
 

Feedback

पतंग से बनेगी बिजली! चीन ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी काइट, महंगी पवनचक्की की होगी छुट्टी?

दुनिया की सबसे बड़ी काइट तैयार हो गई है, जो बिजली उत्पादन का काम करेगी. विशाल पतंग की बदौलत करीब 10 हजार घरों को बिजली मिलेगी. यह सिस्टम काफी ऊंचाई पर काम करता है और विंड टर्बाइन की तुलना में काइट सिस्टम की लागत कम है. आइये इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
पावर जनरेशन काइट जमीन पर लगे जनरेटर को घुमाते हैं. (Photo: Twitter/@ChinaScience)
पावर जनरेशन काइट जमीन पर लगे जनरेटर को घुमाते हैं. (Photo: Twitter/@ChinaScience)

चीन के रिसर्चर ने दुनिया की सबसे बड़ी पावर जेनरेट काइट (पतंग) को तैयार किया है. इस काइट का यूज करके बिजली पैदा की जाएगी. इस दिशा में चीन के रिसर्चर ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. इसको हाई एल्टीट्यूड पवन ऊर्जा तकनीक में एक बड़ी सफलता माना गया है. करीब 10 हजार घरों को बिजली सप्लाई मिलेगी. 

इसकी जानकारी चाइनीज मीडिया ग्रुप ने दी है और बताया है कि यह सफल परीक्षण मंगोलिया के अलक्सा लेफ्ट बैनर रीजन में हुआ है. इस टेस्टिंग में 53,800 स्क्वेयर फीट साइज की यह पतंग का यूज किया है.  यह काइट, चाइना की पहली राष्ट्रीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है. 

काइट को इतनी ऊपर हीलियम गुब्बारे की मदद से पहुंचा

सम्बंधित ख़बरें

John ternus Apple
कौन हैं John Ternus? जो टिम कुक की जगह बन सकते हैं Apple CEO  
Apple pocket
Apple ने 20 हजार में लॉन्च किया कपड़े का पॉकेट, सोशल मीडिया पर मचा बवाल 
Apple CEO Tim Cook/Reuters
Apple से होगी टिम कुक की विदाई? कंपनी चुनने वाली है नया CEO 
Foldbale iPhone concept
मुड़ने वाले iPhone Fold का इंतजार करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी 
UBtech Robot
दुनिया का पहला इंसानों जैसा रोबोट, जो कर सकेगा ये काम, वीडियो वायरल 

चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने इस सिस्टम को डेवलप किया है. इस टेस्टिंग के दौरान एक हीलियम का गुब्बारा यूज किया, जिसकी मदद से काइट को जमीन से करीब 1 हजार फीट पर लेकर गए. 

इसके बाद जैसे ही काइट हवा में पहुंची उसके बाद वह खुल जाती है. इसके बाद वह ग्राउंड बेस्ड जनरेटर से जुड़े केबल को खींचकर बिजली जनरेट करना शुरू कर देती है.

हाई-एल्टीट्यूड विंड सिस्टम के तहत दो मुख्य मॉडल होते हैं. 

Advertisement
  1. एयरबोर्ड सिस्टम : इस सिस्टम के तहत उड़ने वाले प्लेटफॉर्म पर छोटे टर्बाइन लगे होते हैं. 
  2. ग्राउंड बेस्ड सिस्टम : इस सिस्टम के तहत चीन ने अपना मॉडल बनाया है. जहां पतंग जमीन पर लगे जनरेटर को चलाती है. 

ज्यादा किफायती है ये नया सिस्टम

विंड टर्बाइन से बिजली पैदा करने वाले बड़े सेटअप को ऑनशोर विंड फार्म भी कहा जाता है. काइट सिस्टम ऑनशोर विंड फार्म की तुलना में किफायती और ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है. 

  • 95% तक कम जमीन का यूज 
  • 90% तक कम स्टील का यूज
  • 30% तक कम बिजली उत्पादन कॉस्टिंग

दरअसल, 10 मेगावॉट कैपिसिटी वाला काइट-बेस्ड सिस्टम 1 साल में लगभग 2 करोड़ किलोवाट पावर को जनरेट कर सकता है. इसकी मदद से करीब 10,000 घरों के लिए बिजली पैदा की जा सकती है. 

कब शुरू होगा ये प्रोजेक्ट ?

चाइना पावर इंजीनियरिंग कंसल्टिंग ग्रुप लिमिटेड के सीनियर टेक्निशन एक्सपर्ट हुओ शाओलेई ने बताया है कि वह मल्टी-काइट फ्लाइट टेस्ट करेंगे और अगले साल के अंत तक पावर जेनरेट का ट्रायल शुरू हो सकेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement