पतंग से बनेगी बिजली! चीन ने बनाई दुनिया की सबसे बड़ी काइट, महंगी पवनचक्की की होगी छुट्टी?

चीन के रिसर्चर ने दुनिया की सबसे बड़ी पावर जेनरेट काइट (पतंग) को तैयार किया है. इस काइट का यूज करके बिजली पैदा की जाएगी. इस दिशा में चीन के रिसर्चर ने एक बड़ी सफलता हासिल की है. इसको हाई एल्टीट्यूड पवन ऊर्जा तकनीक में एक बड़ी सफलता माना गया है. करीब 10 हजार घरों को बिजली सप्लाई मिलेगी.

इसकी जानकारी चाइनीज मीडिया ग्रुप ने दी है और बताया है कि यह सफल परीक्षण मंगोलिया के अलक्सा लेफ्ट बैनर रीजन में हुआ है. इस टेस्टिंग में 53,800 स्क्वेयर फीट साइज की यह पतंग का यूज किया है. यह काइट, चाइना की पहली राष्ट्रीय रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है.

काइट को इतनी ऊपर हीलियम गुब्बारे की मदद से पहुंचा

चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन ने इस सिस्टम को डेवलप किया है. इस टेस्टिंग के दौरान एक हीलियम का गुब्बारा यूज किया, जिसकी मदद से काइट को जमीन से करीब 1 हजार फीट पर लेकर गए.

इसके बाद जैसे ही काइट हवा में पहुंची उसके बाद वह खुल जाती है. इसके बाद वह ग्राउंड बेस्ड जनरेटर से जुड़े केबल को खींचकर बिजली जनरेट करना शुरू कर देती है.

हाई-एल्टीट्यूड विंड सिस्टम के तहत दो मुख्य मॉडल होते हैं.

एयरबोर्ड सिस्टम : इस सिस्टम के तहत उड़ने वाले प्लेटफॉर्म पर छोटे टर्बाइन लगे होते हैं. ग्राउंड बेस्ड सिस्टम : इस सिस्टम के तहत चीन ने अपना मॉडल बनाया है. जहां पतंग जमीन पर लगे जनरेटर को चलाती है.

ज्यादा किफायती है ये नया सिस्टम

विंड टर्बाइन से बिजली पैदा करने वाले बड़े सेटअप को ऑनशोर विंड फार्म भी कहा जाता है. काइट सिस्टम ऑनशोर विंड फार्म की तुलना में किफायती और ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है.

95% तक कम जमीन का यूज

90% तक कम स्टील का यूज

30% तक कम बिजली उत्पादन कॉस्टिंग

दरअसल, 10 मेगावॉट कैपिसिटी वाला काइट-बेस्ड सिस्टम 1 साल में लगभग 2 करोड़ किलोवाट पावर को जनरेट कर सकता है. इसकी मदद से करीब 10,000 घरों के लिए बिजली पैदा की जा सकती है.

कब शुरू होगा ये प्रोजेक्ट ?

चाइना पावर इंजीनियरिंग कंसल्टिंग ग्रुप लिमिटेड के सीनियर टेक्निशन एक्सपर्ट हुओ शाओलेई ने बताया है कि वह मल्टी-काइट फ्लाइट टेस्ट करेंगे और अगले साल के अंत तक पावर जेनरेट का ट्रायल शुरू हो सकेगा.

