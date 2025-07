ChatGPT Down के बाद दोबारा शुरू हुईं सर्विस, दुनियाभर में नजर आया इसका असर 

OpenAI की सर्विसेस आज सुब के समय अचानक ठप हो गईं, जिसमें ChatGPT, Sora और GPT API के नाम शामिल हैं. बुधवार सुबह अचानक से कई यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि वे ChatGPT का यूज नहीं कर पा रहे हैं. DownDetector ने भी इसकी जानकारी शेयर की और बताया कि ऐप और वेब दोनों की सर्विस प्रभावित हुई थीं.

DownDetector के मुताबिक, भारतीय समयनुसार सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच अचानक से कई यूजर्स ने रिपोर्ट करना शुरू किया है कि ChatGPT की सर्विस का एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. इस आउटेज का असर दुनिया के कई देशों में दिखाई दिया है, जिसकी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिलती है.

क्या ChatGPT डाउन है?

इस सर्विस को जब हमने चेक किया तो पाया कि कई यूजर्स इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे थे. डाउन होने पर यूजर्स को Hmm... Something Seems to have gove wrong का मैसेज रेड कलर में नजर आया, जिसका स्क्रीन हमने नीचे दिखाया है.

मेरा ChatGPT ऐप क्यों नहीं खुल रहा है?

सोशल मीडिया पर आए पोस्ट

ChatGPT की सर्विस डाउन होने के बाद बहुत से यूजर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर पोस्ट करना शुरू किया. जहां कई लोगों ने बड़े ही सिंपल तरीके से ChatGPT Down होने की जानकारी दी. वहीं कुछ लोगों ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में इन सर्विस के डाउन होने की जानकारी शेयर ही.

Advertisement

ChatGPT क्या है और कब लॉन्च हुआ था?

ChatGPT, असल में एक AI चैटबॉट है, जिसको OpenAI ने डेवलप किया है. यह GPT (Generative Pre-trained Transformer) नाम के लैंग्वेज मॉडल पर बेस्ड है. इस चैटबॉट का मकसद असल में इ्सानों जैसी कन्वर्सेशन को समझना और उनकी उसी तरीके से जवाब देना है. यह मॉडल धीरे-धीरे ट्रेन्ड हो रहा है और अपनी सर्विस दे रहा है. दुनियाभर में सबसे ज्यादा मार्केटशेयर वाला प्रोडक्ट है.

ChatGPT का पहला वर्जन (GPT-3.5 आधारित) 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ था, जो एक प्रिव्यू के रूप में दिया था. हालांकि बाद इसमें इसके कई अपडेट को जारी किया गया है.

---- समाप्त ----