Bigg Boss हाउस में ऐसे Press होते हैं कपड़े, इस मशीन की कीमत सुनकर दंग रह जाएंगे

Bigg Boss के घर में आपने लगभग सभी कंटेस्टेंट को आपने शानदार आउटफिट के साथ देखा होगा. क्या कभी सोचा है कि वे अपने कपड़ों को कैसे प्रेस करते हैं. दरअसल, मार्केट में एक गार्मेंट स्टीमर मौजूद है, जिसकी मदद से किसी भी टाइप के कपड़ों को आयरन स्टीम किया जा सकता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

बिग बॉस में कपड़ों पर ऐसे करते हैं प्रेस (Photo: Screengrab/Jiotv)
बिग बॉस 19 फाइनल राउंड की तरफ पहुंच रहा है. घर के अंदर आपने कंटेस्टेंट को शानदार आउटफिट में देखा होगा. दरअसल, बिग बॉस शो के दौरान लगभग सभी कंटेस्टेंट प्रेस करते नजर आ चुके हैं. फोटो में प्रणीत भी अपनी जैकेट पर प्रेस करते नजर आए हैं.  

ऊपर फोटो में दिखाए गए गैजेट को Garment Steamer कहा जाता है. इस गैजेट को लेकर जब इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि मार्केट में ढेरों ऐसे गैजेट उपलब्ध है. इससे कपड़ों की सिलवट आसानी से खत्म की जा सकती हैं. ये मार्केट में दो-तीन टाइप में आती हैं. 

गार्मेंट स्टीमर की कीमत 

हैंगर स्टैंड के साथ आने वाले Garment Steamer की कीमत 6625 रुपये है. Xiaomi, Philips जैसे आयरन स्ट्रीमर को खरीदा जा सकता है. शाओमी अपने इस प्रोडक्ट को 1859 रुपये में सेल करता है. वहीं फिलिप्स जैसे ब्रांड 3 हजार रुपये में सेल कर रहे हैं. 

कपड़ों पर स्टीम प्रेस कर रहे.

यह भी पढ़ें: फ़ोन बंद होने के बाद भी चालू! कैसे चलता है फर्जी स्मार्टफोन शटडाउन स्कैम?

ऐसे चुनें खुद के लिए बेस्ट गार्मेंट स्टीमर 

गार्मेंट स्टीमर दो तरह के होते हैं, जिसमें से एक हैंड हेल्ड होता है और दूसरा स्टैंडी के साथ आता है. अगर डेली कुछ कपड़ों को प्रेस करना होता है तो हैंडी बेस्ट रहेगा, वहीं अगर आप ढेर सारे कपड़ों को प्रेस करते हैं तो स्टैंड वाला ऑप्शन चुनें. 

स्टीम आउटपुट का रखें ध्यान 

गार्मेंट स्टीमर खरीदने जा रहे हैं तो स्टीम आउटपुट का ध्यान रखें. गार्मेंट स्टीमर के अंदर जितना बड़ा टैंक होगा, उसमें उतना ज्यादा पानी आ सकेगा और वह भाप में कन्वर्ट हो सकेगा. 

यह भी पढ़ें: iQOO 15 Review: सिर्फ गेमिंग नहीं, ओवरऑल टॉप परफॉर्मर बन सकता है ये स्मार्टफोन

फैब्रिक सेफ्टी का रखें ध्यान 

गार्मेंट स्टीमर खरीदते समय फैब्रिक सेफ्टी का ध्यान रखें. गार्मेंट स्टीमर सभी तरह के कपड़ों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है. जैसे सिल्क, रेयान, हल्की साड़ी आदि. 

