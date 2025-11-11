scorecardresearch
 

आ गया Bigg Boss मोबाइल गेम, मिलेगा टीवी जैसा एक्सपीरियंस, हिंदी में भी करेगा काम

Bigg Boss बेस्ड मोबाइल गेम लॉन्च हो गया है. इसके अंदर टीवी जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसमें टास्क पूरे करने होंगे और दूसरे लोगों के साथ मेल मिलाप बढ़ाना होगा. यह मोबाइल गेम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. आने वाले दिनों में इसमें और लैंग्वेज को शामिल किया जाएगा. इसके बारे में जानते हैं.

Bigg Boss बेस्ड मोबाइल गेम लॉन्च हुआ. (Photo: Nazara Technologies)
Bigg Boss बेस्ड मोबाइल गेम लॉन्च हुआ. (Photo: Nazara Technologies)

भारतीय कंपनी नजारा टेक्नोलोजीज ने Bigg Boss: The Game नाम का गेम लॉन्च कर दिया है. इस मोबाइल गेम को कंपनी ने Banijay Rights के साथ मिलकर तैयार किया है. कंपनी का दावा है कि इस मोबाइल गेम पर यूजर्स को टीवी शोज जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा. 

बिग बॉस बेस्ड गेम का डेवलपमेंट Nazara के UK बेस्ड स्टूडियो Fusebox Games ने किया है. इससे पहले ये स्टूडियो Love Island और Big Brother जैसे रियलिटी फॉर्मेट को मोबाइल गेम में बदलने का काम कर चुका है. 

Bigg Boss गेम कैसा है? 

खिलाड़ी कंटेस्टेंट की तरह घर में एंट्री करते हैं और टास्क करते हैं. इसके बाद वे एलायंस बनाते हैं. इसके बाद वे पॉपुलैरिटी मैनेज करते हैं और एविक्शन से बचने की कोशिश करते हैं. 

मोबाइल पर असली शो जैसा एक्सपीरियंस

कंपनी का दावा है कि इस गेम को ऐसे डेवलप किया है कि टीवी शो का ड्रामा मोबाइल पर भी महसूस होना चाहिए. कंपनी ने ये भी बताया कि शो हर सीजन बदलता है, इसलिए गेम में भी रेगुलर अपडेट जारी किए जाएंगे.  

हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज मौजूद

अभी बिद बॉस गेम की शुरुआत हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ की है. आने वाले दिनों में इसके अंदर तमिल, तेलुगू,मराठी समेत दूसरी भाषाओं को भी शामिल किया जाएगा. यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों को सपोर्ट करता है. बताते चलें कि इसमें सीजन-बेस्ड कंटेंट अपडेट आते रहेंगे ताकि गेम की स्टोरी TV शो से जुड़ी रहे. 

दुनियाभर में पॉपुलर हैं बिग बॉस शो 

बिग बॉस को लेकर बताते चलें कि यह बिग ब्रदर से इंस्पायर्ड होकर तैयार किया गया शो है. इस शो की शुरुआत 1999 में नीदरलैंड्स से हुई थीं. अब इसके 70 देशों में 600 से ज्यादा सीजन हो हो चुके हैं. सिर्फ भारत में हर साल 6 रीजनल वर्जन पर काम करते हैं. 

