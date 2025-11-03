scorecardresearch
 

बिग बॉस में खूब यूज होता है ये गैजेट, सभी के लिए यूजफुल, इतनी है कीमत

Bigg Boss 19 की पॉपुलैरिटी किसी से छिपी नहीं है. यहां कंटेंस्टेंट बड़े ही अनोखे अंदाज में अपने कपड़ों पर प्रेस करते हैं. इस गारमेंट स्टीमर को आप भी सस्ते में अपने घर ला सकते हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते है .

garments iron Steamer
garments iron Steamer

बिग बॉस 19 का कोई ना कोई कंटेंस्टेंट आपको जरूर फेवरेट होगा, लेकिन एक ऐसा गैजेट भी है जो इस गेम में बहुत यूज होता है. गेम में कंटेंस्टेंट अक्सर कपड़ों पर बड़े ही अनोखे अंदाज में आयरन (प्रेस) करते हैं. इसको गार्मेंट स्टीमर कहा जाता है. इसकी मदद से कपड़ों की सिलवट आसानी से खत्म की जा सकती हैं. 

मार्केट में यह मुख्यतः दो टाइप के आयरन स्टीमर या कहें कि गारमेंट स्टीमर मिलते हैं. जहां बड़े साइज का स्टीमर एक स्टैंड के साथ आता है. स्टैंड पर कपड़ों को आसानी से टांगा जाता है, उसके बाद कपड़ों को सिलवट को दूर किया जाता है. यह काम बड़ा ही सिंपल है. वहीं दूसरा टाइप का गारमेंट स्ट्रीमर छोटे साइज में आता है. 

साथ में लगी होती है एक छोटी बोतल 

गारमेंट स्टीमर के अंदर पानी का छोटा सा टैंक या बोलत होती है. सिस्टम इस पानी को बॉइल करके उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है. इसके बाद ये गर्म हवा कपड़ों की सिलवट को बड़ी ही आसानी से क्लीन कर सकती है. 

यह भी पढ़ें: महंगे होने वाले हैं स्मार्टफोन? AI की वजह से आपको देनी पड़ेगी ज्यादा कीमत

बड़े गार्मेंट स्टीमर की कीमत  

हैंगर स्टैंड के साथ आने वाले Garment Steamer की कीमत 6625 रुपये है. ये कीमत Havells ब्रांड के प्रोडक्ट की कीमत है. इसके साथ 2 साल की वारंटी मिलती है. मार्केट में इसके अलावा भी कई ऑप्शन मिलते हैं. इसमें 1600W का आयरन एलीमेंट यूज किया है. 

यह भी पढ़ें: OnePlus लेकर आ रहा है 8000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला Turbo स्मार्टफोन!

छोटे गार्मेंट स्टीमर की कीमत  

Xiaomi, Philips जैसे आयरन स्टमर को खरीदा जा सकता है. शाओमी अपने इस प्रोडक्ट को 1859 रुपये में सेल करता है. वहीं फिलिप्स जैसे ब्रांड 3 हजार रुपये में सेल कर रहे हैं. ट्रेडिशनल आयरन प्रेस की तुलना में यह काफी अलग है. इसके लिए टेबल आदि कि जरूरत नहीं होती है. नॉर्मल क्लॉथ हैंगर पर टांग को प्रेस कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
