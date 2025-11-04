कोरिया की टीम ने जीता BGMI इंटरनेशनल कप 2025, मिलेगी 30 लाख की प्राइज मनी

भारत की राजधानी दिल्ली में BGMI इंटरनेशनल कप 2025 का आयोजन किया गया. इस टूर्नामेंट में दुनियाभर से आईं टीमों ने हिस्सा लिया और आखिर में जीत कोरिया की टीम DRX की हुई. उन्होंने भारत की टीम TRUE RIPPERS को कड़े मुकाबले में हराया.

भारत की टीम ट्रू रिपर्स ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया गया, लेकिन कुछ जगह चूकें. इसकी वजह से उनको इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल हुआ. वहीं जापान की टीम CAG OSAKA तीसरी पॉजिशन पर रही.

कितनी मिलेगी प्राइज मनी

खिताब जीतने वाली टीम DRX को 30 लाख रुपये की प्राइज मनी दी जाएगी. साथ ही ग्लोबल चैंपिशियनशिप 2025 में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिला गया है.

दूसरे स्थान पर भारत की टीम TRUE RIPPERS रही है. इस टीम को 15 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली है. तीसरे नंबर की टीम को 10 लाख रुपये का ईनाम मिला है.

यह भी पढ़ें: रेलवे टेक्निशियन ने बना दी BGMI की असली बग्गी, यूज किया है पुराना सामान और कबाड़

टीम मेंबर्स को भी मिले हैं स्पेशल अवॉर्ड

टूर्नामेंट में टीम के साथ-साथ उनके टीम मेंबर्स को भी शानदार प्रदर्शन पर स्पेशल अवॉर्ड और प्राइज मनी दी गई है. मोस्ट वेल्यूबल प्लेयर्स का खिताब HYUNBIN को दिया गया और उनको 2.5 लाख रुपये भी दिए.

Advertisement

अब ग्लोबल चैंपियनशिप की तैयारी

ग्लोबल चैंपियनशिप के लिए टीम्स ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. हालांकि कई टीमों ने अपनी जगह भी पक्की कर ली है. जहां कोरिया की DRX टीम और भारत की OG और Gauntlet Stage टीमें मैदान में उतरेंगी.

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन कैमरे में तुरंत बदल लें ये सेटिंग्स, आएंगी खूबसूरत तस्वीरें, फोन सस्ता हो या महंगा फर्क नहीं पड़ेगा

भारत सरकार के मंत्री ने की तारीफ

भारत सरकार में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भारत में Esports के बढ़ते हुए लेवल की तारीफ की है. उन्होंने बताया कि पहली बार साउथ कोरिया, जापान और भारत के खिलाफ एक मंच पर आए हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह दिखाता है कि भारत ग्लोबल मोबाइल Esports पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है.

---- समाप्त ----