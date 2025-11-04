scorecardresearch
 

कोरिया की टीम ने जीता BGMI इंटरनेशनल कप 2025, मिलेगी 30 लाख की प्राइज मनी

BGMI इंटरनेशनल कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में किया गया है. इस टूर्नामेंट में भारत की टीम रनरअप रही और खिताब कोरिया की टीम ने हासिल किया. दोनों ही टीम को प्राइज मनी भी दी गई है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

BGMI International Cup 2025 को कोरिया की टीम ने जीता. (Photo: BGMI)
BGMI International Cup 2025 को कोरिया की टीम ने जीता. (Photo: BGMI)

भारत की राजधानी दिल्ली में BGMI इंटरनेशनल कप 2025 का आयोजन किया गया. इस टूर्नामेंट में दुनियाभर से आईं टीमों ने हिस्सा लिया और आखिर में जीत कोरिया की टीम DRX की हुई. उन्होंने भारत की टीम TRUE RIPPERS को कड़े मुकाबले में हराया. 

भारत की टीम ट्रू रिपर्स ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया गया, लेकिन कुछ जगह चूकें. इसकी वजह से उनको इस प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल हुआ. वहीं जापान की टीम CAG OSAKA तीसरी पॉजिशन पर रही. 

कितनी मिलेगी प्राइज मनी 

खिताब जीतने वाली टीम DRX को 30 लाख रुपये की प्राइज मनी दी जाएगी. साथ ही ग्लोबल चैंपिशियनशिप 2025 में डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिला गया है. 

दूसरे स्थान पर भारत की टीम TRUE RIPPERS रही है. इस टीम को 15 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली है. तीसरे नंबर की टीम को 10 लाख रुपये का ईनाम मिला है. 

टीम मेंबर्स को भी मिले हैं स्पेशल अवॉर्ड 

टूर्नामेंट में टीम के साथ-साथ उनके टीम मेंबर्स को भी शानदार प्रदर्शन पर स्पेशल अवॉर्ड और प्राइज मनी दी गई है. मोस्ट वेल्यूबल प्लेयर्स का खिताब HYUNBIN को दिया गया और उनको 2.5 लाख रुपये भी दिए. 

अब ग्लोबल चैंपियनशिप की तैयारी

ग्लोबल चैंपियनशिप के लिए टीम्स ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं. हालांकि कई टीमों ने अपनी जगह भी पक्की कर ली है. जहां कोरिया की DRX टीम और भारत की OG और Gauntlet Stage टीमें मैदान में उतरेंगी.

भारत सरकार के मंत्री ने की तारीफ 

भारत सरकार में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भारत में Esports के बढ़ते हुए लेवल की तारीफ की है. उन्होंने बताया कि पहली बार साउथ कोरिया, जापान और भारत के खिलाफ एक मंच पर आए हैं. उन्होंने आगे कहा कि यह दिखाता है कि भारत ग्लोबल मोबाइल Esports पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है. 

---- समाप्त ----
