टीनएजर्स के FB-इंस्टा अकाउंट हुए बंद, पेरेंट्स पर पेनाल्टी नहीं... आ गया ऑस्ट्रेलिया में नया कानून

ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है, जहां पर 16 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं चला पाएंगे. नया कानून 10 दिसंबर से लागू कर दिया गया है और सोशल मीडिया कंपनियों को ऑर्डर भेजे जा चुके हैं. पैनल्टी का प्रावधान है हालांकि पेरेंट्स और टीनएजर्स पर कोई पैनल्टी नहीं लगेगी.

ऑस्ट्रेलिया के इस कानून का सीधा सा मतलब है कि 16 साल से छोटी उम्र टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है. इस फैसले को लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को टीनएजर्स के अकाउंट डिलीट करने का ऑर्डर दिया है, ऐसा ना करने वाली कंपनियों को भारी पैनल्टी देनी होगी.

ये सोशल मीडिया कर दिए हैं बैन

ऑस्ट्रेलिया के इस फैसले के बाद 16 साल से कम उम्र के टीनएजर्स Facebook, Instagram, TikTok, YouTube आदि का यूज नहीं कर पएंगे. अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो सोशल मीडिया कंपनियों को इसका जवाब देना होगा और पैनल्टी का भी सामना करना होगा. हालांकि पेरेंट्स और टीनएजर्सपर कोई पैनल्टी नहीं लगेगी.

बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जारी हो चुका है ऑर्डर

रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया देश में यूज हो रहे 10 सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऑर्डर दिया जा चुका है कि वे रात 12 बजे से कम उम्र के टीनएजर्स के एक्सेस को पूरी तरह से ब्लॉक करें.

ऑर्डर न मानने पर नए कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा और कंपनियों पर 4.95 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ( करीब 296 करोड़ रुपये) की पैनल्टी लगाई जाएगी.

यूजर्स का मिक्स रिएक्शन

ऑस्ट्रेलिया द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कम उम्र के टीनएजर्स को बैन करने के बाद मिक्स रिएक्शन देखने को मिल रहा है. ऑस्ट्रेलिया के इस कानून का जहां बड़ी टेक कंपनियां और आजादी वाले सपोर्टस ने आलोचना कर रहे हैं. वहीं, कई पैरेंट्स सरकार के इस फैसले को सही बता रहे हैं और उसका स्वागत कर रहे हैं.

