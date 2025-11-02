Apple Watch का कमाल! वक्त रहते किया अलर्ट और MP के शख्स की बच गई जान

कभी कलाई घड़ी का इस्तेमाल समय देखने के लिए होता था और आज की स्मार्टवॉच जिंदगी तक बचाने का काम आ रही है. Apple Watch ने एक बार फिर से एक भारतीय शख्स की जान बचाने का काम किया है. मध्य प्रदेश के शख्स ने ऐपल वॉच के इस फीचर को लेकर थैंक्यू भी कहा है.

मध्य प्रदेश में राइस मैन्युफैक्चरर साहिल (26) ने ऐपल वॉच के खास फीचर को जान बचाने के लिए थैंक्यू कहा है. दरअसल, वॉच ने साहिल को वक्त रहते अलर्ट दिया और डॉक्टर ने वक्त रहते उनको अस्पताल में एडमिट कर लिया और उनकी जान बचा ली.

3 साल से यूज कर रहे हैं ऐपल वॉच

साहिल करीब 3 साल से Apple Watch Series 9 का यूज कर रहे हैं. बीते सप्ताह वे अपने बिजनेस के लिए जबलपुर गए थे और वहां से ट्रेन से लौटने वाले थे. अचानक ही उनके स्मार्टवॉच पर अलर्ट आने लगा. यह अलर्ट हार्ट रेट को लेकर था.

मूवी देखने के दौरान मिला अलर्ट

दरअसल, बिजनेस मीटिंग के बाद वह मूवी देखने चले गए. इसके बाद करीब 3 घंटे की मूवी देखने के दौरान ही उनकी स्मार्टवॉच हार्ट रेट को लेकर अलर्ट देने लगी. वॉच पर हार्ट रेट 150 पर थी, जो 10-15 मिनट को लकर था.

डॉक्टर के पास गए

मूवी देखने के बाद उनकी ट्रेन का समय हो रहा था. अचानक बढ़े हुए हार्ट रेट को उन्होंने नजर अंदाज नहीं किया है. इसके बाद जब वे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो उन्होंने ECG कराई, जो नॉर्मल दिखाई दी. इसके बाद ब्लड टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने तुरंत कहा कि आप अस्पताल में भर्ती हो जाएं. उनका ब्लड प्रेशर 180/120 पर था.

डॉक्टर ने कराए जरूरी टेस्ट

डॉक्टर ने बताया कि उनकी हार्टबीट काफी ज्यादा थी और ट्रेन सफर के दौरान उनको स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो सकता था. अब स्मार्टवॉच की बदौलत उनकी जान बचाई गई है . इसके बाद उन्होंने सीधे Apple CEO टिम कुक को ईमेल कर दिया.

Apple Watch के अंदर हैं कई लाइफ सेविंग फीचर

Apple Watch के अंदर ढेरों फीचर्स मिलते हैं. इसमें कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर भी है, जो यूजर्स के लिए बड़े ही काम के साबित होते हैं. इसमें ECG, टेंपरेचर सेंसिंग, मासिक धर्म चक्र (Cycle Tracking), हाई और लो हार्ट रेट नोटिफिकेशन, क्रैश डिटेक्शन और स्लीप ट्रैकिंग जैसे फीचर्स हैं.

