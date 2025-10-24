Apple का बड़ा कदम, रिमूव कर दिए ये वायरल डेटिंग ऐप्स, ये है बैन की वजह

इस साल की शुरुआत में लॉन्चिंग के साथ ही वायरल होने वाले ऐप्स को अब Apple ने ऑफिशियल ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया है. इन दोनों वायरल डेटिंग ऐप्स के नाम Tea और TeaOnHer हैं. ऐपल ने इनको अपने दुनियाभर के ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया है. इन ऐप्स को खासतौर से महिलाओं के लिए तैयार किया गया था.

कंपनी ने यह कदम यूजर्स की कंप्लेंट के बाद उठाया है. कई यूजर्स ने बड़े ही गंभीर मुद्दों को उठाया बताया है कि यह प्राइवेसी नियम का उल्लंघन कर रहा है. लंबी जांच के बाद ऐपल ने 21 अक्टूबर को इस ऐप्स को हटाने का फैसला किया है. अब आईफोन यूजर्स को ये ऐप्स एक्सेस करने को नहीं मिलेंगे.

रातों रात वायरल हो गए थे ये ऐप्स

इस साल की शुरुआत में ये दोनों डेटिंग ऐप्स रातों-रात वायरल हो गए. इनमें एक खास फीचर था, जिसकी मदद से यूजर्स जिसे डेट कर रहे हैं, उसका फीडबैक ऐप्स पर पोस्ट कर सकते थे.

ऐप एनालिटिक्स फर्म Appfigures के मुताबिक, Apple की तरफ से इन ऐप्स को रिमूव करने की वजह बताई गई है. इन ऐप्स को लेकर यूजर्स की कंप्लेंट रिसीव हो रही थीं. इन ऐप्स ने प्राइवेसी के कुछ नियमों को भी तोड़ा है.

नाबालिगों की पर्सनल डिटेल्स दिखाई

रिपोर्ट में ये भी दावा किया है कि नाबालिगों की निजी जानकारी इन प्लेटफॉर्म्स पर नजर आ रही थीं. कंपनी ने कई बार इसके डेवलपर्स से कॉन्टैक्ट किया और वॉर्निंग भी दी. लेकिन यूजर्स कंप्लेंट में इजाफा होता रहा, जिसके बाद ऐपल ने इन ऐप्स को रिमूव करने का फैसला लिया.

ऐप स्टोर के इन नियमों को तोड़ा है

Apple ने TechCrunch से पुष्टि की कि दोनों ऐप्स ने App Store के नियमों को तोड़ा है. ये नियम कंटेंट मॉडरेशन, यूजर प्राइवेसी और ओवरऑल कंप्लायंस से जुड़ी थीं. Tea ऐप की लॉन्चिंग 2023 में हुई थी. यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं डेटिंग ऐप्स पर मिले पुरुषों के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं. इनको रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के रूप में दिखाया जाता था.

