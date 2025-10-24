scorecardresearch
 

Apple का बड़ा कदम, रिमूव कर दिए ये वायरल डेटिंग ऐप्स, ये है बैन की वजह

Apple ने अपने प्लेटफॉर्म से डेटिंग ऐप्स को रिमूव कर दिया है, जिनका नाम Tea और TeaOnHer है. कंपनी ने ग्लोबली ऐप स्टोर से इन ऐप्स को रिमूव किया है. दरअसल, कंपनी को लंबे समय से इन ऐप्स को लेकर कंप्लेंट मिल रही थीं, जिनमें डेटा प्राइवेसी को लेकर शिकायते थे. कई वॉर्निंग के बाद डेवलपर्स ने उसमें सुधार नहीं किया, उसके बाद उन ऐप्स को रिमूव कर दिया है.

X
Tea App को ऐप स्टोर से किया रिमूव. (Photo: Google Play Store)
इस साल की शुरुआत में लॉन्चिंग के साथ ही वायरल होने वाले ऐप्स को अब Apple ने ऑफिशियल ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया है. इन दोनों वायरल डेटिंग ऐप्स के नाम Tea और TeaOnHer हैं. ऐपल ने इनको अपने दुनियाभर के ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया है. इन ऐप्स को खासतौर से महिलाओं के लिए तैयार किया गया था. 

कंपनी ने यह कदम यूजर्स की कंप्लेंट के बाद उठाया है. कई यूजर्स ने बड़े ही गंभीर मुद्दों को उठाया बताया है कि यह प्राइवेसी नियम का उल्लंघन कर रहा है. लंबी जांच के बाद ऐपल ने 21 अक्टूबर को इस ऐप्स को हटाने का फैसला किया है. अब आईफोन यूजर्स को ये ऐप्स एक्सेस करने को नहीं मिलेंगे.  

रातों रात वायरल हो गए थे ये ऐप्स 

इस साल की शुरुआत में ये दोनों डेटिंग ऐप्स रातों-रात वायरल हो गए. इनमें एक खास फीचर था, जिसकी मदद से यूजर्स जिसे डेट कर रहे हैं, उसका फीडबैक ऐप्स पर पोस्ट कर सकते थे. 

यह भी पढ़ें: स्मार्टफोन कैमरे में तुरंत बदल लें ये सेटिंग्स, दिवाली पर आएंगी खूबसूरत तस्वीरें, फोन सस्ता हो या महंगा फर्क नहीं पड़ेगा

ऐप एनालिटिक्स फर्म Appfigures के मुताबिक,  Apple की तरफ से इन ऐप्स को रिमूव करने की वजह बताई गई है. इन ऐप्स को लेकर यूजर्स की कंप्लेंट रिसीव हो रही थीं. इन ऐप्स ने प्राइवेसी के कुछ नियमों को भी तोड़ा है. 

नाबालिगों की पर्सनल डिटेल्स दिखाई 

रिपोर्ट में ये भी दावा किया है कि नाबालिगों की निजी जानकारी इन प्लेटफॉर्म्स पर नजर आ रही थीं. कंपनी ने कई बार इसके डेवलपर्स से कॉन्टैक्ट किया और वॉर्निंग भी दी. लेकिन यूजर्स कंप्लेंट में इजाफा होता रहा, जिसके बाद ऐपल ने इन ऐप्स को रिमूव करने का फैसला लिया. 

यह भी पढ़ें: OnePlus के इन स्मार्टफोन्स में मिलने वाला Oxygen OS 16 अपडेट, कंपनी ने जारी की लिस्ट

ऐप स्टोर के इन नियमों को तोड़ा है 

Apple ने TechCrunch से पुष्टि की कि दोनों ऐप्स ने App Store के नियमों को तोड़ा है. ये नियम कंटेंट मॉडरेशन, यूजर प्राइवेसी और ओवरऑल कंप्लायंस से जुड़ी थीं. Tea ऐप की लॉन्चिंग 2023 में हुई थी. यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं डेटिंग ऐप्स पर मिले पुरुषों के बारे में अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हैं. इनको रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग के रूप में दिखाया जाता था. 

---- समाप्त ----
