नो सिग्नल, नो प्रॉब्लम… फिर भी भेज पाएंगे मैसेज! Apple ला रहा नया सेटेलाइट फीचर

बिना इंटरनेट और बिना सिग्नल के भी SMS कर सकेंगे और Maps का यूज कर पाएंगे. इसके लिए Apple एक नए फीचर पर काम कर रहा है, जो सेटेलाइट बेस्ड है. इंडियाटुडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि अमेरिकी टेक कंपनी एक बड़ी तैयारी कर रही है, जिसके बाद सेटेलाइट कनेक्टिविटी में नई कैपिबलिटीज को शामिल किया जा रहा है.

मैसेज और ऐपल मैप्स में सेटेलाइट कनेक्टिविटी को शामिल करने का प्लान किया जा रहा है. यूजर्स बिना सिग्नल और इंटरनेट की गैर मौजूदगी में भी मैसेज कर सकेंगे और मैप्स चला सकेंगे.

बिना सिग्नल वाले इलाकों में फंस जाते हैं लोग

Apple का यह फीचर्स उन लोगों के लिए यूजफुल साबित होगा जो अक्सर रिमोट एरिया में फंस जाते हैं. इसके बाद उनके पास मदद नहीं पहुंच पाती है, ऐसे लोगों के लिए सेटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर यूजफुल है. इसकी मदद से वे हेल्प मांग सकेंगे.

इमरजेंसी SOS सर्विस के तहत फीचर

Apple पहले से इमरजेंसी SOS सर्विस के तहत सेटेलाइट कनेक्टिविटी का फीचर देते हैं. इमरजेंसी फीचर की मदद से यूजर्स बिना सेल्यूलर सर्विस के रेस्क्यू टीम से संपर्क कर सकते हैं. इसके बाद मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाई जा सकती है.

Apple ने साल 2022 में किया था शामिल

Apple ने साल 2022 में iPhone 14 के साथ सेटेलाइट कनेक्टिविटी को इमरजेंसी SOS में शामिल किया था. इसके बाद कंपनी ने अनजान रास्तों पर कार ड्राइवर्स की मदद के लिए सेटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर को शामिल किया था.

अभी करना पड़ेगा इंतजार

अब कंपनी Apple Maps और मैसेज में भी सेटेलाइट कनेक्टिविटी को शामिल करने का प्लान बना रही है. हालांकि ये कब तक जारी होगा उसको लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है. Apple अभी सेटेलाइट कनेक्टिविटी फीचर के लिए Globalstar के साथ मिलकर कर रही है, जो एक सेटेलाइट ऑपरेटर है.

