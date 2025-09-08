Apple iPhone 17 का इंतजार खत्म, कल होगी बड़ी लॉन्चिंग, पहली बार मिलेंगे ये फीचर्स

Apple अब अपनी iPhone 17 और iPhone 17 Pro सीरीज को लॉन्च करने जा रहा है. कंपनी पहले ही कंफर्म चुकी है कि यह लॉन्चिंग 9 सिंतबर को होगी. भारतीय समयनुसार यह लॉन्चिंग रात 10:30 बजे होगी. इस दौरान कंपनी न्यू AirPods और Apple Watch को भी अनवील कर सकती है.

Apple iPhone 17 लाइनअप में कई नए फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. यहां Apple intelligence, न्यू सेल्फी कैमरा लेंस, प्रोसेसर और कई नए फीचर्स को अनवील किया जाएगा. Apple के लेटेस्ट वर्जन iOS 26 को लेकर भी नया अपडेट दिया जा सकता है. आइए इनके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

iPhone 17 लाइनअप में लॉन्च होंगे ये फोन

Apple इस साल iPhone 17 लाइनअप को अनवील करेगा. जहां कंपनी इस साल भी चार मॉडल को लॉन्च करेगी. इसमें iPhone 17 Plus की जगह पर iPhone 17 Air दस्तक दे सकता है.

iPhone 17 Air को लेकर की लीक्स और रेंडर्स आदि सामने आ चुके हैं. उनमें दावा किया है कि यह अल्ट्रा थिन बॉडी थीम वाला स्मार्टफोन होगा. इसमें स्लिम बॉडी होने के साथ बैक पैनल पर सिंगल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा.

iPhone 17 का डिजाइन

iPhone 17 का काफी कुछ डिजाइन iPhone 16 के जैसा होगा. अपकमिंग हैंडसेट में 6.3-inch का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स मिलेगा. इसमें 24MP का फ्रंट कैमरा मिलेगा. इसमें A19 न्यू चिप का यूज किया जाएगा.

iPhone 17 की कीमत

iPhone 17 एक शुरुआती वेरिएंट होगा. कई रिपोर्ट्स में दावा किया है कि इस बार कंपनी कीमत में इजाफा कर सकती है. बीते साल लॉन्च iPhone 16 की शुरुआती कीमत 799 अमेरिकी डॉलर थी, भारत में कीमत 79,990 रुपये रखी थी. अब iPhone 17 की क्या कीमत होगी, उसकी ऑफिशियल डिटेल्स कल रिवील होगी.

iPhone 17 Pro में नया रियर कैमरा लेंस

iPhone 17 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. कई रिपोर्ट्स में दावा किया है कि तीनों ही रियर कैमरा लेंस 48-48MP के सेंसर होंगे.

iPhone 17 Pro की शुरुआती कीमत 1,099 अमेरिकी डॉलर हो सकती है. iPhone 17 Pro में A19 Pro चिपसेट का यूज किया जाएगा. इस चिपसेट को खासतौर से गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और बेहतर परफोर्मेंस के लिए तैयार किया गया है.

