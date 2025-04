पेंसिल से भी पतला होगा iPhone 17 Air, वीडियो से हुआ खुलासा

Apple iPhone 17 Air को लेकर नई जानकारी सामने आई है, जिसमें एक वीडियो सामने आया है और उसमें दावा है कि यह हैंडसेट काफी स्लिम होगा. इसकी थिकनेस 5.65mm होगी. अगर ये दावा सही साबित होता है तो यह एक स्टैंडर्ड पेंसिल से भी ज्यादा स्लिम होगा. आमतौर पर पेंसिल की थिकनेस 6mm होती है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

X

iPhone 17 Air hand-on video leaked, could be slimmer than a pencil