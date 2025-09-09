Apple Event 2025 : कुछ देर में लॉन्च होगी iPhone 17 सीरीज, कब और कहां देखें लाइव?

Apple Event 2025 आज होगा, जिसमें न्यू iPhone को अनवील किया जाएगा. इस बार कंपनी iPhone 17, iPhone 17 Air, 17 Pro और 17 Pro Max को लॉन्च करेगी. भारतीय समयनुसार ये इवेंट रात 10:30 बजे शुरू होगा.

Apple Event 2025 का आयोजन अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित क्यूपर्टिनो में होगा. इवेंट की शुरुआत Apple CEO Tim Cook करेंगे.

भारत में Apple Event 2025 की तारीख और समय

ऐपल के इस बड़े इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग दुनियाभर में 9 सितंबर यानी आज रात होगी. इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग मुफ्त में देखी जा सकेगी.

भारत में Apple Event 2025 लाइव स्ट्रीम कैसे देखें?

स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर Apple Event की लाइव स्ट्रीमिंग को देखा जा सकता है. लाइव स्ट्रीमिंग के लिए Apple के ऑफिशियल पोर्टल, Apple TV, Apple के YouTube Channel और ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर जाना होगा.

यह भी पढ़ें: Apple Event 2025: iPhone में पहली बार मिलेंगे ये 4 फीचर, बदलने जा रहा कैमरा, डिस्प्ले और बहुत कुछ

भारत में Apple Event 2025 लाइव देखने का आसान तरीका

भारत में Apple Event 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग को आसानी से देख सकते हैं. YouTube पर Apple चैनल पर जाकर लाइव इवेंट को देखा जा सकेगा. आप चाहें तो Apple Dot Com पर जाकर भी लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकेंगे.

Advertisement

iPhone लॉन्च 2025: Apple Event से क्या उम्मीदें हैं?

Apple Event के दौरान चार न्यू iPhone को अनवील किया जाएगा. इनके नाम iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max होगा. इससे पहले कंपनी स्टैंडर्ड वर्जन को बड़े डिस्प्ले के साथ Plus नाम से सेल करती थी. अब कंपनी एक स्लिम हैंडसेट ला रही है, जिसका नाम iPhone 17 Air होगा.

यह भी पढ़ें: इस देश ने स्कूलों में स्मार्टफोन किया बैन, इसके लिए बनाया अलग से कानून

न्यू Apple Watch और AirPods लॉन्च होंगे?

Apple Event के दौरान Watch Ultra 3 और AirPods Pro 3 को लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि अभी तक कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है. कई मीडिया रिपोर्ट्स में इन प्रोडक्ट की लॉन्चिंग को लेकर डिटेल्स शेयर की है.

---- समाप्त ----