Amazon से घर बैठे 20 हजार रुपये जीतने का मौका, काफी आसान है तरीका, जानें प्रोसेस

Amazon आज यानी 9 June 2022 को बंपर इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon से आप 20 हजार रुपये आज जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. आज के Amazon Daily Quiz की शुरुआत हो गई है.

Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आपको बता दें कि Amazon हर रोज Quiz का आयोजन करता है. इसमें डेली इनाम की राशि अलग-अलग होती है. ये राशि 1 हजार रुपये से शुरू होकर 40 हजार रुपये तक जाती है. इसके विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कंपनी कल जानकारी देगी.

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपके पास ऐमेजॉन का मोबाइल ऐप होना जरूरी है. इसे एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईओएस यूजर्स ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें.

Amazon ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. अगर आपको मेन्यू से फन सेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसे सर्च बार में सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. जहां पर आप पांच सवालों के सही जवाब देकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Name the full stack aquaculture input and outputs platform that recently raised $8 million funding from Trifecta Capital?

जवाब- Aquaconnect

2. Which country's shuttlers won 3 finals at the recently concluded All England Badminton Championships?

जवाब- Japan

3. Who among these is the director of the recently released movie Badhaai Do?

जवाब- Harshavardhan Kulkarni

4. What was the ancient Roman name of this famous European city?

जवाब- Lutetia

5. The name of this breed of dog was changed to what by the Allies during the first world war?

जवाब- Alsatian Wolf dog