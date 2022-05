Amazon आपको दे रहा है 10 हजार रुपये जीतने का बंपर चांस, बस करना होगा ये छोटा सा काम

Amazon से आज यानी 19 मई 2022 को आप बंपर इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon पर होने लाले Quiz में हिस्सा लेना होगा. आपको बता दें कि Amazon पर Daily Quiz होता है. इसमें हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है.

Amazon Daily Quiz के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. आपको क्विज में पूछे गए पांच सवालों के सही जवाब देने होंगे जिसके बाद आप विनर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. Amazon Daily Quiz में आज इनाम की राशि 10 हजार रुपये रखी गई है.

Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको ऐमेजॉन ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करना होगा. इसके बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा.

ये भी पढ़ें:- Flipkart पर आ रही बिग बचत धमाल सेल, 70 परसेंट तक डिस्काउंट पर मिलेंगे TV और फ्रिज, जानिए ऑफर्स

आपको बता दें कि अगर आप Amazon Daily Quiz के विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. इसका यूज आप कोई प्रोडक्ट खरीदने से लेकर रिचार्ज और दूसरे कई कामों में कर सकते हैं. यहां पर आपको आज के सभी सवालों के सही जवाब बारे में बता रहे हैं.

ये हैं आज के सभी सवालों के सही जवाब:-

1. Which Padma Shri awardee is fondly known as 'Kabir of Kannada'?

जवाब- Ibrahim Sutar

2. M. Jagadesh Kumar, former VC of JNU, has been appointed as the chairperson of which of these bodies?

जवाब- UGC

3. As per reports, which of these became the first-ever country to allow drone flights in civilian airspace?

जवाब- Israel

4. This monument was commissioned by which ruler?

जवाब- Muhammad Ali Pasha



5. In a recent movie, he played the father of which of these tennis players?

जवाब- Venus Williams