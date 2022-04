Amazon Pay Balance में इनाम जीतने का सुनहरा मौका, जानिए क्या है तरीका

Amazon आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. आप आज यानी 12 अप्रैल को Amazon से 1 हजार रुपये Amazon Pay Balance में जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा.

Amazon Daily Quiz पर हर रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है. आज डेली क्विज में इनाम की राशि 1 हजार रुपये रखी गई है. Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने वाले यूजर्स से पांच सवाल पूछे जाते हैं. इनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपको फोन में Amazon ऐप का होना जरूरी है. Amazon ऐप को आप एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर या ऐपल के लिए ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसे ओपन कर लें.

ये भी पढ़ें:- कार का एसी नहीं देता है ठंडी हवा? इन वजह से होती है दिक्कत, खुद से कर सकते हैं चेक

Amazon ऐप में डेली क्विज खेलने के लिए आपको फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. इसके बाद आप डेली क्विज को खेल सकते हैं. इसमें विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है.

आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी. यहां पर आज के सभी सवालों के बारे में बता रहे हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिबिजल हो जाते हैं.

1. Which of these is a car model launched by Kia in India?

जवाब- Carens

2. In which city did Imam-ul-Haq score 2 centuries in Pakistan's first home Test against Australia in 24 years?

जवाब- Rawalpindi

3. Who among these famous actresses features in the Amazon Prime Series 'Bestseller'?

जवाब- Shruti Haasan

4. Where is the world's first spaceport for orbital and human launches built by the USSR located?

जवाब- Baikonour

5. Name the fish captured by these men which is nearly extinct due to over fishing for caviar.

जवाब- Sturgeon