दिवाली पर बेस्ट गिफ्ट, खुद से गर्म होगा खाना, सस्ते में मिल रहा स्मार्ट टिफिन

दिवाली के मौके पर कुछ खास खरीदना चाहते हैं. हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट की जानकारी लेकर आए हैं, जो बेहद खास है. ये तोहफा आप अपने लिए या किसी दूसरे के लिए भी खरीद सकते हैं. हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स की, जिसका इस्तेमाल आप रोज कर सकते हैं.

ये इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स आपके खाने को गर्म रखेगा. इसके लिए आपको किसी मॉनिटरिंग या फिर माइक्रोवेव की जरूरत नहीं होगी. ये लंच बॉक्स खुद ही आपके खाने को गर्म कर सकता है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई ऑप्शन मिल जाएंगे.

कैसे काम करता है ये लंच बॉक्स?

Milton का फ्यूट्रॉन पोर्टेबल स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स खरीद सकते हैं. इस लंच बॉक्स को आप ना सिर्फ ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. बल्कि आप ट्रैवल के दौरान भी इस लंच बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये टिफिन 4 बॉक्स के साथ आता है. ये बॉक्स 400ml के हैं.

ये टिफिन उस वक्त ज्यादा काम का साबित होगा, जब आप ट्रैवल करते हैं. क्योंकि रास्ते में आप माइक्रोवेव ओवन यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस टिफिन को जरूर यूज कर पाएंगे. इसके लिए आपको किसी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होगी. इसमें बिल्ट-इन टेम्परेचर कंट्रोल फीचर मिलते हैं.

इसकी वजह से ओवरहीटिंग नहीं होगी. इसमें ऑटो शट-ऑफ फीचर दिया गया है, जो खाने को ज्यादा गर्म होने से बचाएगा. आप अपनी डेस्क पर सिर्फ 30 मिनट में खाने को गर्म कर सकते हैं. कंपनी इस टिफिन पर 1 साल की वारंटी दे रही है. टिफिन को आपको सिर्फ पावर से कनेक्ट करना होगा.

कितनी है कीमत?

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको कई सारे ऑप्शन ऐसे प्रोडक्ट्स के मिल जाएंगे. हालांकि, Milton लंच बॉक्स की कैटेगरी में एक जाना माना नाम है, इसलिए ये एक बेहतर विकल्प है. Milton का ये टिफिन 1385 रुपये में मिल जाएगा. आपको इसी बजट में दूसरे ब्रांड्स के भी विकल्प मिल जाएंगे.

