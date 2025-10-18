scorecardresearch
 

Feedback

दिवाली पर बेस्ट गिफ्ट, खुद से गर्म होगा खाना, सस्ते में मिल रहा स्मार्ट टिफिन

दिवाली के मौके पर अपने लिए कुछ खास खरीदना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प लेकर आए हैं. हम बात कर रहे हैं स्मार्ट टिफिन की, जिसका इस्तेमाल आप ऑफिस से लेकर टूर पर जाते हुए, कहीं भी कर सकते हैं. इस टिफिन के होने पर आपको माइक्रोवेव ओवन की जरूरत नहीं होगी. आप इसे ही पावर से कनेक्ट करके टिफिन के खाने को गर्म कर सकते हैं.

Advertisement
X
ऐमेजॉन पर आपको स्मार्ट टिफिन के कई विकल्प मिल जाएंगे. (Photo: Amazon)
ऐमेजॉन पर आपको स्मार्ट टिफिन के कई विकल्प मिल जाएंगे. (Photo: Amazon)

दिवाली के मौके पर कुछ खास खरीदना चाहते हैं. हम ऐसे ही एक प्रोडक्ट की जानकारी लेकर आए हैं, जो बेहद खास है. ये तोहफा आप अपने लिए या किसी दूसरे के लिए भी खरीद सकते हैं. हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स की, जिसका इस्तेमाल आप रोज कर सकते हैं. 

ये इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स आपके खाने को गर्म रखेगा. इसके लिए आपको किसी मॉनिटरिंग या फिर माइक्रोवेव की जरूरत नहीं होगी. ये लंच बॉक्स खुद ही आपके खाने को गर्म कर सकता है. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऐसे कई ऑप्शन मिल जाएंगे. 

कैसे काम करता है ये लंच बॉक्स? 

Milton का फ्यूट्रॉन पोर्टेबल स्टेनलेस स्टील इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स खरीद सकते हैं. इस लंच बॉक्स को आप ना सिर्फ ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. बल्कि आप ट्रैवल के दौरान भी इस लंच बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये टिफिन 4 बॉक्स के साथ आता है. ये बॉक्स 400ml के हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Online shopping
GST कट के बाद Amazon सेल, 38 करोड़ विजिट, बचाए 260 करोड़  
सैमसंग की पावरफुल स्मार्टवॉच और रिंग लगभग आधी कीमत पर, 18 हजार तक की होगी सेविंग 
Amazon
Amazon Sale में टूटे कई रिकॉर्ड, 276 करोड़ कस्टमर विजिट और करोड़ों की सेल 
Amazon
दिवाली पर 80 परसेंट तक की छूट, Amazon सेल में बंपर ऑफर 
Amazon And Flipkart Sale
सभी के लिए शुरू हुई Amazon-Flipkart Sale, आधे कम दाम में मिलेंगे कई सामान  

यह भी पढ़ें: Amazon Sale में टूटे कई रिकॉर्ड, 276 करोड़ कस्टमर विजिट और करोड़ों की सेल

ये टिफिन उस वक्त ज्यादा काम का साबित होगा, जब आप ट्रैवल करते हैं. क्योंकि रास्ते में आप माइक्रोवेव ओवन यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस टिफिन को जरूर यूज कर पाएंगे. इसके लिए आपको किसी मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होगी. इसमें बिल्ट-इन टेम्परेचर कंट्रोल फीचर मिलते हैं. 

Advertisement

इसकी वजह से ओवरहीटिंग नहीं होगी. इसमें ऑटो शट-ऑफ फीचर दिया गया है, जो खाने को ज्यादा गर्म होने से बचाएगा. आप अपनी डेस्क पर सिर्फ 30 मिनट में खाने को गर्म कर सकते हैं. कंपनी इस टिफिन पर 1 साल की वारंटी दे रही है. टिफिन को आपको सिर्फ पावर से कनेक्ट करना होगा. 

यह भी पढ़ें: दिवाली पर 80 परसेंट तक का ऑफ, Amazon पर जारी है खास सेल, फोन समेत कई प्रोडक्ट पर बंपर ऑफर

कितनी है कीमत? 

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपको कई सारे ऑप्शन ऐसे प्रोडक्ट्स के मिल जाएंगे. हालांकि, Milton लंच बॉक्स की कैटेगरी में एक जाना माना नाम है, इसलिए ये एक बेहतर विकल्प है. Milton का ये टिफिन 1385 रुपये में मिल जाएगा. आपको इसी बजट में दूसरे ब्रांड्स के भी विकल्प मिल जाएंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement