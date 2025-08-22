scorecardresearch
 

क्या दिवाली तक सस्ते हो जाएंगे TV-AC, PM मोदी के ऐलान के बाद उम्मीदों से भरा बाजार

इस त्योहारी सीजन नई GST दरें लागू होने की चर्चाएं हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद से बाजार को नई GST दरों से काफी उम्मीदें हैं. खासकर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को. माना जा रहा है कि अगर सबकुछ समय पर और सही दिशा में हुआ, तो इस त्योहारी सीजन कंपनियां रिकॉर्ड बिक्री दर्ज कर सकती हैं. आइए जानते हैं इस मामले में इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें हैं.

Thomson QD Mini LED TV (Photo: Thomson)
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की थी. ये ऐलान GST के स्लैब में बदलाव को लेकर था. पीएम मोदी ने कहा था कि दिवाली से सरकार GST रिफॉर्म लेकर आ रही है. इसके तहत मौजूदा दरों को रिव्यू किया जाएगा. यानी चीजों पर लगने वाले GST रेट में बदलाव हो सकता है. 

हालांकि, ये बदलाव कितना होगा, ये अभी साफ नहीं है. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार सिर्फ दो GST स्लैब, रिफॉर्म के तहत लाएगी. अभी GST चार स्लैब- 5%, 12%, 18% और 28% में है, जो रिफॉर्म के बाद सिर्फ 5% और 18% ही रह जाएगा. इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. 

अगर दिवाली पर सरकार नई दरें लागू करती है और कयास के मुताबिक ही बदलाव होता है, तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी कई चीजें सस्ती हो सकती हैं. मसलन टीवी, फ्रीज और एयर कंडीशनर किफायती हो सकते हैं. प्रधानमंत्री के ऐलान के बाद बाजार एक बार फिर उम्मीदों से भर गया है. 

कम कीमत में मिलेंगे प्रीमियम प्रोडक्ट्स

इस मामले में जब हमने Haier India के प्रेसिडेंट एनएस सतीश से बात की तो, उन्होंने बताया कि आगामी GST सुधार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंस इंडस्ट्री के लिए नए अवसर खोलेगा. इससे प्रीमियम प्रोडक्ट्स- खासतौर पर 32-inch से बड़े LED टीवी और एयर कंडीशनर तक ज्यादा लोगों की पहुंच होगी. 

उन्होंने बताया कि फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए, GST रेशनलाइजेशन कंज्यूमर्स को बेहतर फीचर्स वाले प्रोडक्ट्स कम कीमत में खरीदने का मौका देगा और ई-कॉमर्स सेल्स में भी तेजी आएगी. इसका सीधा फायदा टियर-2 और टियर-3 शहरों तक पहुंचेगा, जिससे बाजार में प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी.

हो सकती है रिकॉर्ड सेल

वहीं SPPL के CEO अवनीत सिंह मारवाह का कहना है कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की लंबे समय से मांग है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स पर GST को 28% से घटाकर 18% से नीचे लाना चाहिए. वर्तमान दर किसी भी विकासशील देश में सबसे ऊंची है. 

सरकार द्वारा प्रस्तावित कटौती को एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है. इससे फेस्टिव सीजन में ब्रांड्स को 20% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, खासतौर पर AC (एयर-कंडीशनर) और 32 इंच से बड़े Smart TV जैसे प्रोडक्ट्स में.

उन्होंने बताया कि सरकार का अधिकतम GST कलेक्शन (करीब 64%) उन प्रोडक्ट्स से आता है जो 18% के स्लैब में हैं. ये दिखाता है कि टैक्स कम होने पर मांग बढ़ती है. प्रस्तावित GST रेशनलाइजेशन ना सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए बल्कि सरकार के लिए भी फायदेमंद साबित होगा. अगर यह बदलाव लागू हुआ तो इस फेस्टिव सीजन को पिछले कई सालों में सबसे मजबूत बनाया जा सकता है.

