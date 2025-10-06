Flipkart से खरीदा iPhone 16, बॉक्स खोलते ही उड़े होश, देखिए अंदर क्या निकला?

Flipkart Big Billion Days सेल हाल ही में खत्म हुई है. कंपनी दावा कर चुकी है कि उसने कई शानदार डील्स और ऑफर दिए हैं. शख्स ने बताया कि उसने फ्लिपकार्ट से iPhone 16 खरीदा था, जब बॉक्स ओपेन किया तो वह हैरान रह गया.
दरअसल, X प्लेटफॉर्म (पुराना नाम Twitter) पर @bharaths028 नाम के अकाउंट होल्डर ने एक पोस्ट किया है. पोस्ट में शख्स ने लिखा है कि उसने सेल के दौरान iPhone 16 ऑर्डर किया. इसके बाद जब उसने डिलिवरी बॉय से बॉक्स ओपेन कराया तो उसके होश उड़ गए.
बॉक्स में निकलना इस ब्रांड का स्मार्टफोन
वीडियो में दिखाया है कि जब iPhone 16 की डिलिवरी होनी थी और जब बॉक्स ओपेन किया तो वह हैरान रह गए. वीडियो में दिखाया है कि फ्लिपकार्ट डिलिवरी बॉक्स ओपेन होने के बाद उसके अंदर से Samsung का स्मार्टफोन निकला. इस वीडियो को उसने इंटरनेट पर शेयर कर दिया.
X प्लेटफॉर्म पर किया पोस्ट
फ्लिपकार्ट ने किया रिप्लाई
पोस्ट पर फ्लिपकार्ट ने रिप्लाई किया. पहले तो प्लिपकार्ट ने माफी मांगी और फिर यूजर्स से ऑर्डर डिटेल्स को सेंड करने को कहा. हालांकि ये प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं, उसके बारे में कोई डिटेल्स सामने नहीं आई है. हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं.
iPhone पर बंपर ऑफर
फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल के दौरान iPhone पर बंपर ऑफर का ऐलान किया था. इस सेल के दौरान iPhone 16 को 60 हजार रुपये से कम कीमत में लिस्टेड किया था, जबकि बीते साल इस हैंडसेट को 79,990 रुयये की शुरुआती कीमत में लिस्टेड किया था. इस सेल के दौरान आईफोन 15 और आईफोन 14 को भी सस्ते में सेल किया जा रहा है.