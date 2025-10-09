MacBook Air M4 पर बंपर ऑफर, मिल रहा है 18 हजार का डिस्काउंट

Apple MacBook खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वक्त अच्छा मौका है. MacBook Air M4 पर बेहतरीन डील मिल रही है. आप इस डिवाइस पर 18 हजार रुपये तक का डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं. ये ऑफर फ्लिपकार्ट या ऐमेजॉन पर नहीं मिल रहा है. MacBook Air M4 ब्रांड का दमदार लैपटॉप है.

विजय सेल्स से आप इस डिवाइस को डिस्काउंट पर खरीद पाएंगे. अगर आप नया लैपटॉप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये अच्छा ऑप्शन है. सभी ऑफर्स के बाद आप इस डिवाइस पर बड़ी बचत कर सकते हैं. आइए जानते हैं Apple MacBook Air M4 पर मिल रहे ऑफर्स की डिटेल्स.

कितनी में मिल रहा है लैपटॉप?

Apple MacBook Air M4 को कंपनी ने 99,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. ये कीमत लैपटॉप के 16GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. विजय सेल्स पर ये लैपटॉप 8 हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्ट है. इसके ऊपर आपको बैंक ऑफर भी मिलेगा.

लैपटॉप पर 10 हजार रुपये का बैंक ऑफर मिल रहा है. ये ऑफर ICICI बैंक और SBI कार्ड पर मिल रहा है. दोनों ऑफर्स का फायदा उठाकर आप 18 हजार रुपये की बचत कर सकते हैं. सभी डिस्काउंट के बाद ये लैपटॉप 81,900 रुपये में मिलेगा.

क्यों खरीदना चाहिए MacBook Air M4?

MacBook Air M4 के नाम से साफ है कि इसमें M4 प्रोसेसर मिलता है. पिछले वर्जन के मुकाबले ये ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस ऑफर करता है. लैपटॉप में 13.6-inch का लिक्विड रेटिना डिस्प्ले मिलता है. इसमें बड़ा अपग्रेड प्रोसेसर के मामले में है. लैपटॉप में 10-Core CPU मिलेगा, जो तेजी से काम करने में मददगार होगा.

इसमें दो एक्सटर्नल डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है, जिन्हें आप लैपटॉप से कनेक्ट कर सकेंगे. डिवाइस 12MP के फ्रंट कैमरा के साथ आता है. इस कैमरे में सेंटर स्टेज और डेस्क व्यूज जैसे फीचर्स मिलेंगे, जो वीडियो कॉल और कंटेंट क्रिएशन में मदद करेंगे. कंपनी की मानें तो ये डिवाइस 18 घंटे की बैटरी लाइफ ऑफर करता है.

