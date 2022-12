Google Maps से पता चलेगी किसी भी ट्रेन की लाइव लोकेशन, जान लीजिए ये आसान तरीका

Google Maps अब काफी जरूरी ऐप बन गया है. इसका इस्तेमाल नेविगेशन के लिए किया जाता है. लेकिन, इसमें कई यूजफुल फीचर्स भी दिए गए हैं. इससे लाइफ आसान बन जाती है. इसमें एक फीचर ट्रैफिक जानने का भी है. इससे आप किसी रूट पर ट्रैफिक का हाल चेक कर सकते हैं. लेकिन, हम यहां पर एक दूसरे फीचर के बारे में बात करने जा रहे हैं.

Google Maps के इस फीचर से आप ट्रेन की लाइव लोकेशन को चेक कर सकते हैं. ये फीचर भारत में भी काम करता है. यानी आपको ट्रेन स्टेटस चेक करने के लिए किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या ऐप की जरूरत नहीं होगी.

ऐसे करें चेक

आप गूगल मैप्स से ही Live Train Running Status के बारे में जान सकते हैं. इसका तरीका काफी आसान है. यहां पर आपको गूगल मैप्स से लाइव ट्रेन रनिंग स्टेटस चेक करने का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं.

Google Maps के जरिए आप रास्ता जान सकते हैं. लेकिन, इसके एक फीचर से आप ट्रेन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में मौजूद Google Maps ऐप को अपडेट कर लेना है. आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से इसे अपडेट कर सकते हैं.

साल 2019 में आया था फीचर

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि Google Maps ने इस फीचर को Where is My Train ऐप के साथ साल 2019 में पेश किया था. बाद में इस ऐप को कंपनी ने खरीद लिया और इस फीचर को आप ऐप में ही इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको ट्रेन की देरी सहित दूसरी कई जानकारियां आसानी से मिल जाएगी.

सबसे पहले गूगल मैप्स को ओपन कर लें. इस ऐप को ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जाना होगा. अब आपको जहां पर जाना है उस डेस्टिनेशन स्टेशन का नाम लिख दें. फिर आपको स्क्रीन पर ट्रेन का एक आइकन दिखेगा.

इस आइकन पर क्लिक कर दें. यहां पर क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पर डेस्टिनेशन रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनों के बारे में स्क्रीन पर जानकारी मिल जाएगी. आप जिस ट्रेन का लाइव स्टेटस देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करके जानकारी ले सकते हैं.