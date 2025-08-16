scorecardresearch
 

Stuffcool ChargePlug Review: मोबाइल फोन्स के लिए मल्टीबोर्ड जैसा है ये चार्जर

Stuffcool ChargePlug Review: चार्जर के मार्केट में Stuffcool एक जाना-माना नाम है. अगर आप एक iPhone या Pixel यूजर हैं और एक सपोर्टेड चार्जर की तलाश में हैं, तो Stuffcool ChargePlug अच्छा विकल्प हो सकता है. इसकी खासियत मल्टीपल पोर्ट्स हैं, जो इसे कई डिवाइसेस को चार्जर का विकल्प बनाते हैं. आइए जानते हैं क्या आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं.

Stuffcool का ये चार्जर एक साथ कई डिवाइस चार्ज कर सकता है. (Photo: ITG)
फोन या किसी दूसरे डिवाइस के लिए एक नया एडॉप्टर खरीदना हो, तो आपको कई विकल्प मिल जाएंगे. अगर चार्जर की बात करें, तो Stuffcool ऐसा नाम है, जिसे बड़ी संख्या में लोग जानते हैं. हालांकि, Stuffcool के प्रोडक्ट्स की कीमत दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा होती है. 

पिछले कुछ वक्त से हम इस ब्रांड का एक चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं. ये चार्जर खास है क्योंकि इसमें आपको मल्टी प्लग का विकल्प मिलता है और ये एक GaN फास्ट चार्जर है. इस चार्जर की मदद से आप एक वक्त में चार डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसा रहा इसका एक्सपीरियंस. 

सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि GaN चार्जर क्या होता है. GaN चार्जर का मतलब Gallium Nitride चार्जर होता है. ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो कॉम्पैक्ट साइज में फास्ट चार्जिंग ऑफर करती है. ये चार्जिंग में कम गर्म होता है और एनर्जी इफिसिएंट होता है.

Stuffcool

कैसा रहा एक्सपीरियंस? 

अब बात करते हैं, Stuffcool ChargePlug की, जिसमें आपको मल्टीपल पोर्ट्स का विकल्प मिलता है. इसमें आपको दो टाइप-C पोर्ट, एक USB पोर्ट और एक यूनिवर्सल सॉकेट मिलता है. यानी एक पोर्ट में आप किसी दूसरे चार्जर को लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. 

ये चार्जर iPhone और Pixel फोन्स को भी सपोर्ट करता है. इसमें आपको 20W की फास्ट चार्जिंग मिलती है. वहीं सॉकेट 10A तक सपोर्ट करता है, जिसके जरिए आप टीवी, स्पीकर और दूसरे छोटे अप्लायंस इस्तेमाल कर सकते हैं. ये डिवाइस उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, जिन्हें मल्टीपल डिवाइस एक साथ इस्तेमाल करने होते हैं या चार्ज करने होते हैं. 

Stuffcool

खासकर किसी सफर के दौरान या डेस्क के लिए ये ज्यादा काम का लगता है. आपको इसे सिर्फ एक सॉकेट में लगाना होगा और आपके पास चार विकल्प मिल जाएंगे. इसमें आपको दो टाइप-C पोर्ट मिलते हैं, जिसे आप सीधे केबल लगाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा आपको एक USB पोर्ट भी मिलता है. 

आप चाहें, तो एक साथ इन सभी पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने इस चार्जर का इस्तेमाल पिछले कई दिनों तक किया है, जिसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है. पावर ऑन होने पर इसमें एक छोटी लाइट जलती है. कुल मिलाकर ये डिवाइस एक मल्टी प्लग की सुविधा ऑफर करता है. 

Stuffcool

बॉटम लाइन 

अगर आप एक डेस्क जॉब करते हैं और मल्टीपल डिवाइस एक ही टाइम पर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बना है. इसके अलावा अगर आपके पास अलग-अलग चार्जर हैं, तो भी ये बड़े काम का है. आपको अलग-अलग पोर्ट वाले चार्जर के एडॉप्टर नहीं रखने होंगे. इस एक एडॉप्टर से आप तमाम केबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं. मार्केट में ज्यादातर केबल्स टाइप-C टू C या फिर USB पोर्ट के साथ आती हैं. 

इसकी वजह से आपको मल्टीपल चार्जर की जरूरत नहीं होगी. अच्छी बात ये है कि आप इसे iPhone और Google Pixel दोनों को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, ये मोटा है और किसी सामान्य चार्जर के मुकाबले साइज में भी बड़ा है. यानी ये स्पेस ज्यादा लेगा. चूंकि ये 20W तक ही पावर सपोर्ट करता है, तो आप इससे लैपटॉप चार्ज नहीं कर पाएंगे.

आज तक रेटिंग- 9/10

---- समाप्त ----
