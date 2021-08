Tokyo Olympics: कई टांके लगवाकर उतरे सतीश कुमार...पर वर्ल्ड चैम्पियन से हारे

भारतीय मुक्केबाज सतीश कुमार (प्लस 91) विश्व चैम्पियन बखोदिर जालोलोव के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बावजूद क्वार्टर में हारकर बाहर हो गए. प्री-क्वार्टर फाइनल में लगी चोटों के कारण माथे और ठोड़ी पर कई टांके लगवाकर उतरे सतीश 0-5 से हारे. उन्हें जमैका के रिकार्डो ब्राउन के खिलाफ प्री-क्वार्टर फाइनल में दो कट लगे थे.

सेना के 32 साल के मुक्केबाज ने अपने दाहिने हाथ से पंच भी जड़े, लेकिन उजबेकिस्तान के जालोलोव पूरे मुकाबले में हावी रहे. तीसरे दौर में सतीश के माथे पर लगा घाव खुल गया, लेकिन इसके बावजूद वह लड़ते रहे. फुटबॉलर से मुक्केबाज बने जालोलोव ने अपना पहला ओलंपिक पदक सुनिश्चित करने के बाद सतीश की बहादुरी की तारीफ की.

सतीश सुपर हैवीवेट में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले मुक्केबाज थे. वहीं, जालोलोव तीन बार के एशियाई चैम्पियन भी हैं.

Representing 🇮🇳 in Heavyweight for the 1st time @satishyadavbox puts up brave fight against 2019 world championships 🥇medalist, Asian champion 🇺🇿's Bakhodir J but goes down 0-5 in Quarter finals of @Tokyo2020#RingKeBaazigar#boxing#Tokyo2020#Cheer4India#TeamIndia pic.twitter.com/rX0883ZtLj