Tokyo Olympics: भारतीय हॉकी टीम इतिहास दोहराने की ओर, 41 साल बाद सेमीफाइनल में जाने का मौका

भारतीय हॉकी टीम ब्रिटेन के खिलाफ रविवार को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उतरेगी. चार दशक बाद ओलंपिक सेमीफाइनल में जगह बनाने से वह महज एक कदम दूर है. 8 बार की ओलंपिक चैम्पियन भारतीय टीम के पास अपने गौरवशाली इतिहास को दोहराने का बेहतरीन मौका है.

क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज शाम 5:30 बजे से खेला जाएगा. ओलंपिक में भारत और ब्रिटेन का सामना 8 बार हुआ है और दोनों टीमें 4-4 बार जीती हैं. रैंकिंग देखें तो भारत तीसरे और ब्रिटेन पांचवें स्थान पर है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद लगातार तीन मैच जीते हैं.

ओलंपिक में भारत को आखिरी पदक 1980 में मॉस्को में मिला था, जब वासुदेवन भास्करन की कप्तानी में टीम ने पीला तमगा जीता था. उसके बाद से भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन में लगातार गिरावट आई और 1984 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में पांचवें स्थान पर रहने के बाद वह इससे बेहतर नहीं कर सकी.

India won Hockey Gold at the 1964 Tokyo Olympics. Let's hope Tokyo is lucky for us again in 2021 too!



Both India's Men's & women's Hockey Teams have qualified for the quarter finals at #Tokyo2020 Olympics! It's a historic moment for us. Congrats @TheHockeyIndia #Cheer4India 🇮🇳 pic.twitter.com/MgWdgSmD5S