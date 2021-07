Tokyo 2020: लॉकडाउन से बेचैन कमलप्रीत ने Discus छोड़ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था

कोविड-19 लॉकडाउन ने चक्का फेंक एथलीट (Discus thrower) कमलप्रीत कौर के मानसिक स्वास्थ्य पर इतना असर डाला था कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक दबाव से निपटने के लिए क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. लेकिन चक्का हमेशा उनका पहला प्यार बना रहा और अब वह भारत को ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक एथलेटिक्स पदक दिलाने से कुछ कदम दूर खड़ी हैं. उन्होंने शनिवार को 64 मीटर दूर चक्का फेंक कर 2 अगस्त को होने वाले फाइनल के लिए क्वालिफाई किया.

पंजाब में काबरवाला गांव की कौर का जन्म किसान परिवार में हुआ. पिछले साल के अंत में वह काफी हताश थीं, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण उन्हें किसी टूर्नामेंट में खेलने को नहीं मिल रहा था. वह अवसाद महसूस कर रही थीं, जिससे उन्होंने अपने गांव में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था.

कौर की कोच राखी त्यागी ने पीटीआई से कहा, ‘उनके गांव के पास बादल में एक SAI केंद्र है और हम 2014 से पिछले साल तक वहीं ट्रेनिंग कर रहे थे. कोविड-19 के कारण सबकुछ बंद था और वह अवसाद (पिछले साल) महसूस कर रही थी. वह भाग लेना चाहती थी, विशेषकर ओलंपिक में.’

