Tokyo Olympics: गोल्ड का सपना टूटा, ओलंपिक में सिल्वर जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बने रवि दहिया

भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है. गुरुवार को 57 किलो फ्रीस्टाइल वर्ग के फाइनल में रवि दहिया को दूसरी वरीय रूस ओलंपिक समिति के पहलवान जावुर युगुऐव ने 7-4 से मात दी. फाइनल में हार के साथ ही रवि दहिया का ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना चकनाचूर हो गया है. गौरतलब है कि ओलंपिक में सिर्फ अभिनव बिंद्रा ही व्यक्तिगत स्पर्धा में अबतक भारत के लिए गोल्ड जीत पाए हैं. अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक (2008) के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में यह सुनहरी उपलब्धि हासिल की थी.

टोक्यो खेलों में भारत का यह पांचवां पदक है. इससे पहले गुरुवार को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक पर कब्जा किया. भारोत्तोलन में मीराबाई चनू ने रजत, बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने कांस्य पदक जीता. साथ ही बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य हासिल किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रवि दहिया को ट्वीट कर बधाई दी है. उन्होंने लिखा- रवि कुमार दहिया एक उल्लेखनीय पहलवान हैं. उनकी फाइटिंग स्पिरिट और दृढ़ता उत्कृष्ट है. #Tokyo2020 में रजत पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई. भारत को उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है.

Ravi Kumar Dahiya is a remarkable wrestler! His fighting spirit and tenacity are outstanding. Congratulations to him for winning the Silver Medal at #Tokyo2020. India takes great pride in his accomplishments.