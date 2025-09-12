scorecardresearch
 

एक मॉडल के चक्कर में 2 बड़े ख‍िलाड़ी? टेन‍िस स्टार के ‘लव ड्रामा’ से ह‍िले फैन्स... बहन ने खोल कर रख दी पोल

22 साल के वर्ल्ड नंबर-1 टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज और ग्लैमर वर्ल्ड की मॉडल ब्रुक्स नेडर का नाम अब सबसे चर्चित लिंक-अप बन चुका है. बहन का कन्फर्मेशन,अल्कारेज का सिंगल स्टेटस और यूएस ओपन के दौरान सिनर कनेक्शन... सब मिलकर फैन्स के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा तैयार कर रहे हैं.

क्या अल्कारेज और ब्रुक्स नेडर का रोमांस सच है या सिर्फ अफवाह? (Photo, Getty))
क्या अल्कारेज और ब्रुक्स नेडर का रोमांस सच है या सिर्फ अफवाह? (Photo, Getty))

यूएस ओपन जीतकर फिर नंबर वन बन चुके 22 साल के टेनिस सुपर स्टार कार्लोस अल्कारेज अब सिर्फ कोर्ट पर नहीं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी सुर्खियों में हैं. टेनिस की दुनिया में उनकी धाक और जीत की कहानी जितनी जोरदार है, उतनी ही उनकी रोमांटिक अफवाहें ग्लैमर और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में हलचल मचा रही हैं.

चर्चा है कि अल्कारेज का दिल अब ब्रुक्स नेडर पर आया है. 28 साल की स्विमसूट मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो ग्लैमर, फैशन और टीवी की दुनिया में चमकती हुई शख्सियत हैं. लेकिन जैसे ही उनकी बहन ने रिश्ते की सच्चाई बताई, अल्कारेज के करीबी लोग सामने आए और कहा कि वह फिलहाल सिंगल हैं और कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं कर रहे.

एक तरफ बहन का कन्फर्मेशन, दूसरी तरफ अल्कारेज का इनकार और तीसरी ओर ब्रुक्स का नाम उनके प्रतिद्वंद्वी जानिक सिनर के साथ जुड़ना... इस हाई वोल्टेज ड्रामा ने फैन्स और मीडिया दोनों को चौका दिया है.

Brooks Nader
स्पॉटलाइट चुरा ले गईं... (Instagram(@brooksnader)

रिश्ते पर कन्फ्यूजन: बहन का कन्फर्मेशन vs अल्कारेज का इनकार

ब्रुक्स की बहन ग्रेस ऐन ने न्यूयॉर्क फैशन वीक में मीडिया से कहा- 'रूमर्स सच हैं. कार्लोस इस वक्त ‘मैन ऑफ द ऑवर’ हैं.' उन्होंने डेटिंग को ढीला शब्द बताते हुए कहा कि दोनों बेहद करीब हैं.

लेकिन इसके ठीक बाद स्पेन के जर्नलिस्ट अल्बर्टो गुजमैन ने टीवी शो No Somos Nadie में कहा कि अल्कारेज ने अपने करीबी लोगों को साफ कह दिया है कि वह सिंगल हैं और फिलहाल किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं हैं. इस विरोधाभास ने फैन्स और मीडिया के लिए कहानी को और पेचीदा बना दिया है.

ब्रुक्स का सिनर कनेक्शन: अफवाह या सच?

ब्रुक्स नेडर का नाम अल्कारेज के प्रतिद्वंद्वी जानिक सिनर से भी जुड़ा. पेज सिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस ओपन के दौरान वह दोनों टेनिस स्टार्स के करीब थीं.

Jimmy Kimmel Live शो में जब उनसे पूछा गया कि क्या वह सिनर को डेट कर रही हैं, तो उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि कहा- 'आप करीब हैं, आप वॉर्म हैं.' बाद में पता चला कि जिस मैच का जिक्र हो रहा था, वह असल में अल्कारेज का मैच था.

Brooks Nader
ब्रुक्स की ग्लैमरस एंट्री  Instagram(@brooksnader)

चमकती-दमकती ब्रुक्स नेडर

ब्रुक्स सिर्फ मॉडल नहीं, बल्कि पॉप कल्चर की चमकती शख्सियत हैं. लुइजियाना में जन्मीं ब्रुक्स ने 2019 में स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्विमसूट इश्यू के लिए ‘स्विम सर्च’ जीतकर ग्लैमर वर्ल्ड में एंट्री की. उन्होंने 10,000 से अधिक प्रतियोगियों को पीछे छोड़ा. इसके बाद उन्होंने लगातार 2020, 2021 और 2022 में स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड में जगह बनाई. मैक्सिम और यूएस वीकली जैसी मैग्जीन के कवर पर भी नजर आईं. उनके सोशल मीडिया पर 17 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं.

Advertisement

टीवी और रियलिटी का ग्लैमर

ब्रुक्स ने डांसिंग विद द स्टार्स के सीजन 33 में हिस्सा लिया और अपने पार्टनर ग्लीब सावचेंको के साथ नौवें स्थान तक पहुंचगईं. हाल ही में उन्होंने अपनी तीन बहनों के साथ हुलु पर ‘लव दाय नेडर’ नामक रियलिटी शो लॉन्च किया. ग्लैमर, फैशन, ट्रैवल और रियलिटी... ब्रुक्स की लाइफ हर लिहाज से मीडिया और फैन्स के लिए आकर्षक बनी हुई है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Brooks Nader (@brooksnader)

पर्सनल लाइफ और अफेयर

ब्रुक्स ने 2019 में विज्ञापन मोगल बिली हेयर से शादी की, लेकिन 2022 में अलगाव और 2023 में तलाक हुआ. इसके बाद उनका नाम प्रिंस कॉन्स्टैंटाइन-अलेक्सियोस ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क और डांसिंग विद द स्टार्स के पार्टनर ग्लीब सावचेंको से भी जोड़ा गया. यूएस ओपन के दौरान ब्रुक्स ने मीडिया के सामने संकेत दिए कि वह टेनिस स्टार के साथ रिलेशनशिप में हैं.

अल्कारेज की चुनौती: टूर लाइफ और रिलेशनशिप

22 साल के अल्कारेज ने खुद स्वीकार किया कि टेनिस टूर की जिंदगी में रिश्तों को संभालना आसान नहीं है. उन्होंने कहा, 'सही साथी मिलना मुश्किल है क्योंकि आप हमेशा सफर में रहते हैं।" यही वजह है कि उनके करीबी लोग कहते हैं कि फिलहाल कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Brooks Nader (@brooksnader)

नतीजा: प्यार या अफवाह?

अल्कारेज और ब्रुक्स नेडर का नाम अब ग्लैमर और स्पोर्ट्स वर्ल्ड का सबसे चर्चित लिंक-अप बन चुका है. फैन्स और मीडिया यह जानने को बेताब हैं कि यह रिश्ता वाकई प्यार की ओर बढ़ेगा या महज अफवाहों का आकर्षक मेला है.

---- समाप्त ----
