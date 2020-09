IPL: कोहली-अनुष्का पर गावस्कर के कमेंट से भड़के फैन्स, BCCI से की ये अपील

पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की निजी जिंदगी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर नया विवाद खड़ा कर दिया है. गावस्कर का कमेंट गुरुवार को किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के खिलाफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) मैच की कमेंट्री के दौरान आया. इस मैच में कप्तान विराट कोहली का प्रदर्शन उम्माद के मुताबिक नहीं रहा.

पंजाब की पारी के दौरान केएल राहुल के दो कैच छोड़ने के बाद कोहली के सामने जब लक्ष्य का पीछा करने की बारी आई, तो वह बल्ले से भी असफल रहे थे. दुबई में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ मैच में वह पांच गेंदों में एक रन बनाकर आउट हो गए थे. 207 रनों के लक्ष्य के आगे बेंगलुरु की टीम 109 रनों पर सिमट गई थी. RCB ने यह मैच 97 रनों से गंंवाया.

दरअसल, कमेंट्री कर रहे गावस्कर ने कोहली की पत्नी वॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को लेकर टिप्पणी कर दी. गावस्कर की टिप्पणी विराट के फैन्स को नागवार गुजरी. सोशल मीडिया पर कोहली के प्रशंसकों ने गुस्सा जाहिर किया. उनमें से कुछ ने बीसीसीआई से गावस्कर को कमेंट्री पैनल से हटाने का आग्रह किया.

कोहली के प्रदर्शन के साथ उनकी पत्नी का नाम घसीटे जाने से नाराज फैन्स सोशल मीडिया पर गावस्कर को ट्रोल करने लगे. कुछ ने लिखा कि गावस्कर जैसे महान बल्लेबाज से इस तरह के शब्दों और भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती.

एक फैन ने लिखा- गावस्कर जैसे दिग्गज अगर कमेंट्री के दौरान अनुष्का और विराट के निजी जीवन पर टिप्पणी करते हैं तो यह घटिया हरकत है. एक ने कहा- यह बेहद शर्मनाक है. एक खिलाड़ी के जीवन में अच्छे और बुरे दौर आते रहते हैं.

एक अन्य यूजर ने लिखा- गावस्कर साहब आप हमारी नजरों में गिर चुके हैं, सम्मान खो चुके हैं. यह बयान आपकी मानसिकता का परिचय देने के लिए काफी है. पिछले कुछ वर्षों में कुछ मौकों पर बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का को 31 साल के कोहली के मैदान पर खराब प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया.