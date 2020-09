IPL: आज चेन्नई-दिल्ली मैच, क्या करेंगे धोनी- ऊपर उतरेंगे या उसी 7वें नबंर पर?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन के 7वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें आमने-सामने होंगी. दुबई में खेला जाने वाला यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे शुरू होगा. धोनी की कप्तानी वाली टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस (MI) को हराकर जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे मैच में उसे राजस्थान रॉयल्स ने (RR) ने मात दी थी.

राजस्थान के खिलाफ मैच में चेन्नई को जीत के लिए 217 रनों की बेहद कड़ी चुनौती मिली थी, लेकिन अंतिम ओवरों में काफी कोशिश के बावजूद उसे 16 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी टीम ने कुछ खास नहीं किया था. सिर्फ फाफ डु प्लेसिस का बल्ला चला था, बाकी सभी असफल रहे थे.

CSK vs DC: आंकड़े क्या कहते हैं..?

आईपीएल रिकॉर्ड की बात करें, तो चेन्नई सुपर किंग्स टीम बेहतर स्थिति में है. दोनों के बीच अब तक 21 मुकाबले (2008-2019) हो चुके हैं, जिनमें से चेन्नई ने 15 और दिल्ली ने 6 मैच जीते है (दिल्ली कैपिटल्स ही पहले दिल्ली डेयरडेविल्स थी).

चेन्नई टीम में आज भी नहीं होंगे अंबति रायडू

पहले मैच में फाफ डु प्लेसिस के साथ टीम को जीत दिलाने वाले बल्लेबाज अंबति रायडू दूसरे मैच में नहीं खेले थे. उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड को उतारा गया था जो पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे. रायडू फिट नहीं हैं, वह दिल्ली के खिलाफ मैच में भी नहीं होंगे. चेन्नई की समस्या मध्य क्रम की भी है. केदार जाधव, ऋतुराज, खुद धोनी कुछ खास नहीं कर पाए हैं. धोनी ने पिछले दोनों मैचों में इंग्लैंड के युवा सैम कुरेन को अपने से ऊपर भेजा था.

एमएस धोनी के बल्लेबाजी क्रम पर रहेंगी नजरें

चेन्नई के लिए धोनी का बैटिंग क्रम चर्चा का विषय है. 39 साल के धोनी नंबर-7 पर बल्लेबाजी करने उतर रहे हैं. राजस्थान के खिलाफ मैच में उन्होंने आखिरी ओवर में लगातार तीन छक्के जरूर लगाए थे, लेकिन उनकी इस कोशिश से टीम को कोई फायदा नहीं हुआ. अब देखना होगा कि रायडू की गैरमौजूदगी में धोनी ऊपर आकर टीम को संभालने की जिम्मेदारी लेते हैं या फिर नीचे ही खेलते हैं.

वहीं, गेंदबाजी की बात की जाए तो पिछले मैच में चेन्नई के स्पिनरों ने खूब रन लुटाए थे. रवींद्र जडेजा ने चार ओवरों में 40 रन खर्च किए थे और विकेट भी नहीं निकाल पाए थे. पीयूष चावला का अनुभव भी टीम के काम नहीं आया था. इस लेग स्पिनर ने चार ओवरों में 55 रन देकर एक विकेट लिया था.

बॉलिंग में CSK करेगी बदलाव, नगिदी खेलेंगे?

लुंगी नगिदी को आखिरी ओवर में जोफ्रा आर्चर ने चार छक्के लगाए थे, इसको अगर हटा दिया जाए तो उनका प्रदर्शन ठीक रहा था. कुरेन और दीपक चाहर भी औसत प्रदर्शन कर पाए थे. पूरी संभावना है कि धोनी गेंदबाजी आक्रमण में बदले हुए नामों के साथ उतरें.

दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स (DC) का पहला मैच इस सीजन का अब तक का सबसे दिलचस्प मैच था. मार्कस स्टोइनिस ने दिल्ली को बल्ले और गेंद दोनों से बचाया था. स्टोइनिस ने आखिरी तीन गेंदों पर किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) को एक रन नहीं बनाने दिया था और मैच सुपर ओवर में ले गए थे, जहां कैगिसो रबाडा ने दिल्ली का काम आसान कर दिया था.

दिल्ली कैपिटल्स के शीर्ष बल्लेबाजों का बुरा हाल

पंजाब के खिलाफ दिल्ली की बल्लेबाजी को पूरी तरह से फ्लॉप रही थी. पृथ्वी शॉ, शिखर धवन और शिमरॉन हेटमेयर दोहरी संख्या में भी नहीं पहुंच सके थे.

