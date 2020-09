IPL: कोहली ने KL राहुल को दिए दो-दो 'जीवनदान'- दुबई में बना कीर्तिमान, देखें VIDEO

आईपीएल के 13वें सीजन के छठे मैच को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान विराट कोहली कभी याद नहीं करना चाहेंगे, जबकि विरोधी कप्तान केएल राहुल विश्व की सबसे लुभावनी टी20 लीग के रिकॉर्ड बुक में शामिल हो गए. दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में गुरुवार की रात किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) के कप्तान केएल राहुल का ताबड़तोड़ बल्ला चला.

केएल राहुल ने महज 69 गेंदों की पारी में नाबाद 132 रन (14 चौके, 7 छक्के) बना डाले. उनकी इस पारी की बदौलत पंजाब ने 206/3 का स्कोर खड़ा किया और जवाब में RCB के धुरंघर 17 ओवरों में महज 109 रनों पर ढेर हो गए. किंग्स XI पंजाब ने 97 रनों से यह मैच जीतकर इस सीजन में अपना खाता खोला. 'शॉर्ट रन' कॉल विवाद के बीच उसने अपना पहला मैच गंवाया था.

... लेकिन केएल राहुल की पारी बेदाग नहीं रही. विराट कोहली ने उनके एक नहीं, दो-दो कैच टपकाए. पहला 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर डीप मिडविकेट पर कैच छोड़ा, जबकि इसके बाद 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में गए आसमानी शॉट को वह लपक नहीं पाए.

