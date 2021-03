PSL 2021 स्थगित, लीग के दौरान खिलाड़ी हो रहे थे COVID-19 पॉजिटिव

कोरोना महामारी के कारण पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) के जारी सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है. 20 फरवरी को पीएसएल 2021 की शुरुआत के बाद से अब तक 14 मैच खेले गए. लेकिन तीन और खिलाड़ियों के कोरोना की चपेट में आने के चलते पीसीबी ने इस लीग को स्थगित कर दिया.

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि टीम के मालिकों के साथ बैठक के बाद और सभी खिलाड़ियों की सेहत और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल के छठे सीजन को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का फैसला किया है. कोरोना के सात पॉजिटिव मामलों के यह बाद निर्णय लिया गया है. अब तक 34 मैचों के टूर्नामेंट के 14 मैच ही हो सके हैं.

📢 HBL PSL 6 POSTPONED



PCB Chief Executive Wasim Khan, Director – Commercial and Babar Hamid, will hold a media conference at the National Stadium at 3pm to provide further updates.



Read more:https://t.co/GM68WWmnT8



#HBLPSL6