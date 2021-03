IPL 2021: एमएस धोनी पहुंचे चेन्नई, CSK का अभ्यास शिविर 9 मार्च से

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के आगामी सत्र की तैयारी के लिए चेन्नई पहुंच गए हैं. अभ्यास शिविर संभवत: 9 मार्च से शुरू होगा. भारत के पूर्व कप्तान बुधवार की रात चेन्नई पहुंचे और पांच दिन पृथकवास में रहेंगे.

सीएसके ने विमानतल पर धोनी की तस्वीर पोस्ट करके लिखा ,‘थलाइवा. मास्क के भीतर की मुस्कान. सुपर नाइट. हैशटैग डैनकमिंग व्हिसल पोडू.’

The Singa Nadai to start off the day with! Thala Coming! #DenComing #WhistlePodu #Yellove 💛🦁 @msdhoni pic.twitter.com/nu6XOmJ8qo