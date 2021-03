Ind vs Eng: सिराज के लिए बेन स्टोक्स से भिड़े कोहली, अंपायरों ने किया बीच-बचाव- VIDEO

विराट कोहली और बेन स्टोक्स मैदान पर एक-दूसरे को स्लेज करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. चौथे टेस्ट के पहले दिन भी विराट कोहली और बेन स्टोक्स बीच मैदान पर आपस में भिड़ गए. यह वाकया खेल के पहले सत्र में देखने को मिला. 13वें ओवर की पहली गेंद पर सिराज ने इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को आउट कर दिया. रूट के आउट होने के बाद बेन स्टोक्स बल्लेबाजी करने उतरे. ओवर खत्म होने के बाद बेन स्टोक्स ने सिराज को कुछ कहा.

इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान कप्तान कोहली और स्टोक्स के बीच भिड़ंत देखने को मिली. दोनों के बीच काफी देर तक बहस चली. फिर मैदानी अंपायरों वीरेंद्र शर्मा और नितिन मेनन ने आकर मामला शांत करवाया. उसके बाद के ओवरों में भी स्टोक्स ने सिराज को स्लेज करने की कोशिश की.

