घरेलू क्रिकेट के इस दिग्गज ने लिया रिटायरमेंट, 6 साल पहले किया था टेस्ट डेब्यू

भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज 37 साल के नमन ओझा ने लगभग दो दशकों तक घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने के बाद खेल के सभी प्रारूपों से सोमवार को संन्यास की घोषणा की. रणजी ट्रॉफी में विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा शिकार (351) का रिकॉर्ड अपने नाम रखने वाले मध्यप्रदेश के इस दिग्गज ने एक टेस्ट, एक वनडे और दो टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है.

ओझा ने इंदौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करते हुए कहा कि वह अब दुनियाभर के टी20 लीगों में खेलना चाहते हैं. संन्यास की घोषणा करते समय इस खिलाड़ी की आंखें नम हो गई थीं. उन्होंने कहा ‘मैं क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले रहा हूं. यह लंबा सफर था और राज्य एवं राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व करने का मेरा सपना पूरा हुआ.’

उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय टीम में मौका देने के लिए मध्यप्रदेश क्रिकेट संघ (MPCA) और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) का शुक्रिया अदा किया. ओझा ने कहा, ‘मैं अपने करियर के दौरान साथ देने के लिए एमपीसीए, बीसीसीआई और साथी खिलाड़ियों और कोचों के अलावा आपने परिवार और दोस्तों का शुक्रिया करना चाहूंगा.’

I'm grateful to all who supported me in achieving dream of playing for my country and State - my coaches, trainers, physios and selectors, my captains and teammates, my family and well wishers, and MPCA, BCCI and my IPL teams.