Ind vs Eng: 7 दिन के अंदर इंग्लैंड को मुंहतोड़ जवाब! चेन्नई में जीत से 7 विकेट दूर भारत

चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट मैच अपने आखिरी पड़ाव पर है. तीन दिन के खेल के बाद मैच भारत की मुट्ठी में है. वो जीत से 7 विकेट दूर है. 482 रनों का टारगेट देने के बाद भारत ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के तीन विकेट चटका दिए हैं. तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक कप्तान जो रूट 2 और डैनियल लॉरिंस 19 रन बनाकर खेल रहे हैं. भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 2 और आर अश्विन ने 1 विकेट लिए.

भारत अगर दूसरा टेस्ट जीत लेता है तो वो इंग्लैंड से पहले टेस्ट में मिली हार का बदला भी ले लेगा और वो भी सात दिन के अंदर. चेन्नई में ही भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया था. 5 से 9 फरवरी तक खेले गए इस मैच में इंग्लैंड ने भारत को 227 रनों से मात दी थी. कप्तान जो रूट ने इस मैच में शानदार 218 रन बनाए थे. उनका ये 100वां टेस्ट था.

बल्ले से अश्विन का कमाल

चेन्नई टेस्ट की दूसरी पारी में आर. अश्विन ने बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया है. पहली पारी में 5 विकेट झटकने वाले अश्विन ने करियर का पांचवां शतक जड़ा. उन्होंने 106 रनों की शानदार पारी खेली. अश्विन ने अपनी पारी में 14 चौके और 1 छक्का लगाया. अश्विन ने कप्तान विराट कोहली के साथ सातवें विकेट के लिए 96 रनों की साझेदारी की.

A moment to cherish forever! @ashwinravi99 gets his Test💯 in Chennai and Md. Siraj erupts in joy. The dressing room stands up to applaud.🙌🏾 #TeamIndia #INDvENG @paytm pic.twitter.com/ykrBhsiTbl