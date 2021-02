Ind vs Eng: अश्विन के नाम दर्ज हुआ ये खास रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज

टीम इंडिया के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने एक खास रिकॉर्ड बनाया है. अश्विन ने टेस्ट मैचों में 200वीं बार बाएं हाथ के बल्लेबाज को आउट किया है. अश्विन यह कारनामा करने वाले विश्व के पहले गेंदबाज हैं. चेन्नई में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन अश्विन ने स्टुअर्ट ब्रॉड को आउट कर यह उपलब्धि हासिल की.

अश्विन बाएं हाथ के बल्लेबाजों को काफी परेशान करते आए हैं. अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर को 10 बार, इंग्लैंड के एलिस्टेयर कुक और बेन स्टोक्स को 9 बार अपना शिकार बनाया है. वहीं एड कोवान(ऑस्ट्रेलिया) और जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) को अश्विन ने 7 बार आउट किया है.

रविचंद्रन अश्विन ने पहली पारी में 43 रन देकर पांच विकेट लिए. यह अश्विन का ओवरऑल 29वां, जबकि भारत में 23वां 5 विकेट हॉल था. अश्विन घर पर सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले खिलाड़ियों में जिमी एंडरसन को पछाड़ चौथे नंबर पर आ गए हैं. अश्विन से आगे सिर्फ मुथैया मुरलीधरन (45), रंगना हेराथ(26), और अनिल कुम्बले (25) हैं.

Timber and fifer! @ashwinravi99 gets Stuart Broad's wicket to complete his 29th five-wicket haul in Test cricket.



England all out for 134 as #TeamIndia secure a 195-run lead in the 2nd #INDvENG Test!



