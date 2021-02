वॉन पर भड़के वॉर्न, बोले- जब भारत के पास कोई मौका नहीं था, तब किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने दूसरे टेस्ट के लिए चेपॉक पिच की आलोचना की. इस पर महान स्पिनर शेन वॉर्न ने अपनी प्रतिक्रिया जताई है. उन्होंने कहा, ‘जब भारत के पास कोई मौका नहीं था, तब किसी ने भी पिच के बारे में एक शब्द नहीं कहा.’

पहले टेस्ट में हार के बाद चार मैचों की टेस्ट सीरीज में बराबरी की कोशिश में जुटी भारतीय टीम के स्पिनरों विशेषकर रविचंद्रन अश्विन ने दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन उस पिच पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला जो स्पिनरों को बेहतरीन टर्न और उछाल दे रही है.

भारत के पहली पारी के 329 रनों के जवाब में जब इंग्लैंड की पारी चरमराना शुरू हुई तो वॉन ने ट्वीट किया, ‘जिस तरह से चीजें हो रही हैं, यह मनोरंजक क्रिकेट है, लेकिन ईमानदार होना चाहिए, यह पिच हैरान करने वाली है. कोई बहाना नहीं बना रहा क्योंकि भारत बेहतर स्थिति में है, लेकिन क्या यह टेस्ट मैच के पांचवें दिन के लिये तैयार की गई पिच नहीं है.’

Just to make it clear.India are a better team in these conditions.Have better spinners.Have more Bateman that have more skill of playing the spinning ball,but it’s still a very poor Test match Pitch..btw I have said it many times in UK when we have prepared Green ones #INDvsENG

इसके जवाब में वॉर्न ने कहा कि भारतीय सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने पहले दिन 161 रनों की शानदार पारी खेली, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत ने भी दिखाया कि इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए और साथ ही कहा कि दोनों टीमों के लिए परिस्थितियां समान ही रही हैं.

There’s no diff between the ball seaming/spinning to much. We always want a fair contest between bat/ball. India have batted & bowled better than Eng in this match - simple. Conditions have been the same for both sides from ball one. But this is excessive & in favour of the ball https://t.co/lx31k7BqCl