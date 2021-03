कप्तानी से होल्डर की छुट्टी, टेस्ट में विंडीज की कमान संभालेंगे क्रेग ब्रेथवेट

अनुभवी सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट को वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. वह मौजूदा कप्तान जेसन होल्डर की जगह लेंगे. ब्रेथवेट श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में टीम की कप्तानी संभालेंगे. दो टेस्ट मैचों के लिए टीम का चयन शुक्रवार को किया जाएगा.

दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट 21 मार्च से एंटीगा में खेला जाना है. ब्रेथवेट ने पहले भी होल्डर की गैरमौजूदगी में 7 टेस्ट मैचों में टीम का नेतृत्व किया है, जिसमें हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ मिली 2-0 की सीरीज जीत भी शामिल है.

BREAKING NEWS: Cricket West Indies (CWI) has announced that Kraigg Brathwaite will replace Jason Holder as the West Indies Test Captain. #MenInMaroon #WIvSL



Read More⬇https://t.co/72ktG3mNF7 pic.twitter.com/dmfGsXctre