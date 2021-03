IND vs ENG T20: कोहली बोले- रोहित-राहुल करेंगे ओपनिंग, अश्विन की वापसी की गुंजाइश नहीं

भारतीय कप्तान विराट कोहली ने मैच से एक दिन पहले साफ कर दिया कि रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज कौन करेगा. उन्होंने गुरुवार को कहा कि रोहित शर्मा और केएल राहुल इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में पारी की शुरुआत करेंगे.

कोहली ने साफ तौर पर कहा कि वॉशिंगटन सुंदर के अच्छा खेलने पर रविचंद्रन अश्विन के लिए सीमित ओवरों की टीम में जगह नहीं है.

भारत में इस साल के आखिर में होने वाले टी20 विश्व कप की तैयारी इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज से शुरू होगी. कप्तान ने टीम संयोजन को लेकर कुछ संकेत भी दिए.

उन्होंने कहा ,‘रोहित खेलते हैं तो केएल राहुल और रोहित पारी की शुरुआत करेंगे,’ इसके मायने हैं कि शिखर धवन के लिए टीम में जगह नहीं होगी.

