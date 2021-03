... जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि 434 रन बनाकर हार जाएंगे कंगारू

क्रिकेट इतिहास में आज (12 मार्च) का दिन बेहद खास है. 2006‌ में इसी दिन साउथ अफ्रीका ने जोहानिसबर्ग के वांडरर्स मैदान पर इतिहास रचा था. अफ्रीकी टीम ने वनडे इतिहास के सबसे बड़े लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 434/4 रन बना डाले थे, जो उस वक्त का सबसे बड़ा स्कोर था.

जवाब में साउथ अफ्रीका ने एक गेंद शेष रहते 438/9 रन बनाने का कारनामा किया था और ऑस्ट्रेलिया को एक विकेट से हार मिली थी. साउथ अफ्रीका की इस जीत के हीरो हर्शल गिब्स रहे थे, जिन्होंने 111 गेंदों में 175 रनों की अविश्वसनीय पारी खेली थी.



उस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी. ओपनर्स एडम गिलक्रिस्ट (55) और साइमन कैटिच (79) ने पहले विकेट के लिए 97 रन जोड़े. गिलक्रिस्ट के आउट होने के बाद कप्तान रिकी पोंटिंग ने कमाल की बल्लेबाजी की. पोंटिंग ने 105 गेंदों में 164 रनों की तूफानी पारी खेली. पोंटिंग की इस पारी में 13 चौके और 9 छक्के शामिल थे. माइक हसी ने भी 51 गेंदों पर 81 रनों की शानदार पारी खेली. ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवरों में चार विकेट पर 434 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

South African batsman Herschelle Gibbs celebrates his 100th run (Getty)

उस समय किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका मैच जीत जाएगी. जवाब में बोएटा डिपेनार महज एक रन बनाकर चलते बने. इसके बाद कप्तान ग्रीम स्मिथ (90) और हर्शल गिब्स ने 187 रनों की साझेदारी कर टीम को मैच में वापसी कराई.

गिब्स ने 175 रनों की यादगार पारी खेली, जिसमें 21 चौके और 7 छक्के जड़े. अंतिम ओवर में साउथ अफ्रीका को 7 रन चाहिए थे. पांचवीं गेंद पर मार्क बाउचर (50*) ने चौका जड़कर दक्षिण अफ्रीका को 1 विकेट से जीत दिला दी. पोंटिंग और गिब्स को संयुक्त रूप से प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था.

वनडे इंटरनेशनल में हासिल किए गए बड़े लक्ष्य

438/9 साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया, जोहानिसबर्ग, 2006

372/6 साउथ अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया, डरबन, 2016

364/4 इंग्लैंड vs वेस्टइंडीज, ब्रिजटाउन, 2019

362/1 भारत vs ऑस्ट्रेलिया, जयपुर, 2013

359/6 ऑस्ट्रेलिया vs भारत, मोहाली, 2019

359/4 इंग्लैंड vs पाकिस्तान, ब्रिस्टल, 2019

इस मैच में दोनों ओर से कुल 87 चौके और 26 छक्के लगे थे. मैच में कुल 872 रन बने थे, जो आज भी रिकॉर्ड है. उस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका ने सीरीज 3-2 से जीत ली. ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिक लुईस के 10 ओवर में अफ्रीकी टीम ने 113 रन लूटे, जो वनडे इंटरनेशनल का सबसे महंगी गेंदबाजी है. पाकिस्तान के वहाब रियाज ने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 के नॉटिंघम वनडे में 110 रन लुटाए थे. 2019 में अफगानिस्तान के राशिद खान ने मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ 9 ओवरों में 110 रन खर्च किए थे.

शराब के नशे में तूफानी पारी..?

बताया जाता है कि उस मैच के दौरान हर्शल गिब्स शराब के नशे में थे और नशे की हालत में ही उन्होंने वह तूफानी पारी खेली थी. खुद गिब्स खुलासा कर चुके हैं कि वह शराब के नशे में थे. गिब्स ने ऑटोबायोग्राफी 'टू द पॉइंट : द नो होल्ड्स बार्ड' (To the point: The no-holds-barred) में बताया है कि उस मैच से पहले की रात उन्होंने काफी शराब पी थी और मैच वाले दिन वह हैंगओवर में थे.

पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेटर माइक हसी ने भी अपनी किताब में इस बारे में जिक्र किया है. उन्‍होंने लिखा, 'सोने से ठीक पहले मैंने अपने होटल के कमरे से बाहर देखा कि गिब्‍स अभी भी वहां हैं. गिब्‍स जब सुबह नाश्‍ते के लिए आए थे, तब भी वो नशे में दिख रहे थे.'