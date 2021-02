रिचर्डसन बोले-14 करोड़ देख अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था

ऑस्ट्रेलिया के उदीयमान तेज गेंदबाज जाय रिचर्डसन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) नीलामी में 14 करोड़ रुपये में बिकने के बाद ‘चेतनाशून्य’ हो गए थे और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि पंजाब किंग्स (PK) ने उन पर इतनी मोटी बोली लगाई है.

इस सत्र में बिग बैश लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले रिचर्डसन न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज के लिए क्राइस्टचर्च में अपने होटल के रूप में पृथकवास पर चेन्नई में गुरुवार को चल रही आईपीएल नीलामी को देख रहे थे.

क्रिकेट.कॉम.एयू के अनुसार रिचर्डसन ने कहा कि एकबारगी उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उन पर इतनी बड़ी बोली लगाई गई है. इस 24 साल के गेंदबाज ने कहा, ‘भावनाएं पूरी तरह से हावी थीं. ऐसे में आप भूल जाते हो. आपको विश्वास नहीं होता है. आप दोबारा देखते हो (कि आपको कितने में खरीदा गया है), आप तीसरी बार, चौथी बार देखते हो. उसमें थोड़ा समय लगा और मैं अब भी उस पल में जी रहा हूं.’

