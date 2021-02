IPL: धोनी की टीम में जाकर गदगद कृष्णप्पा गौतम, माता-पिता रोक नहीं पाए आंसू

भारतीय टीम के नेट गेंदबाज कृष्णप्पा गौतम इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की नीलामी में 9.25 करोड़ रुपये की धनराशि में खरीदे जाने के बाद अब भी भावनाओं पर काबू नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनके माता-पिता और पत्नी के आंसू छलक आए थे.

चेन्नई में गुरुवार को हुई नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑलराउंडर गौतम को मोटी धनराशि देकर खरीदा. उन्होंने अब तक कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है. इस तरह से वह सर्वाधिक धनराशि में बिकने वाले ‘अनकैप्ड’ (जिसने अंतरराष्ट्रीय मैच न खेला हो) खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने क्रुणाल पंड्या के 2018 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा, जिन्हें तब मुंबई इंडियंस ने 8.8 करोड़ रुपये में खरीदा था.

इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए नेट गेंदबाज के रूप में भारतीय टीम में शामिल गौतम ने ईएसपीएनक्रिकइन्फो से कहा, ‘यह तनावपूर्ण था. टीवी देखते हुए मैं बेहद बैचेन था.’ उन्होंने कहा, ‘मैं अहमदाबाद पहुंचा और मैंने अभी टीवी खोला ही था कि मेरा नाम आ गया. मिनट दर मिनट भावनाएं बदल रही थीं, तभी रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या ने मेरा दरवाजा खटखटाया और उन्होंने मुझे गले लगा लिया और पार्टी देने को कहा.’

How's that for numbers 💥💥 Here are the 🔝5️⃣ buys in the @Vivo_India #IPLAuction pic.twitter.com/SPagm8laZo

गौतम के माता-पिता और पत्नी बेंगलुरू में थे और उन्हें यह खबर पता चली तो वे अपने आंसू नहीं रोक पाए. गौतम ने कहा, ‘मेरे माता-पिता के आंसू छलक आए. ये खुशी के आंसू थे. वे सभी बहुत खुश थे. भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है.' उन्होंने अपना बेस प्राइस 20 लाख रुपये रखा था. सीएसके में शामिल होने के बाद 32 साल के कृष्णप्पा अब धोनी के साथ खेलने को लेकर उत्साहित हैं.

कृष्णप्पा गौतम ने iplt20.com पर कहा, 'मेरे पास कहने को शब्द नहीं हैं. यह सपना सच होने जैसा है. माही भाई (एमएस धोनी) मेरे आदर्श रहे हैं. वह काफी शांत और बेहतरीन इंसान हैं. माही भाई जिस ढंग से मैच फिनिश करते हैं, वह मुझे काफी पसंद है.'

🗣️🗣️ 'It's a dream come true moment for me.'



Picked for a massive INR 9.25 crore by @ChennaiIPL in the @Vivo_India #IPLAuction, @gowthamyadav88 is looking forward to playing alongside his idol - the legendary @msdhoni. 👏💛



Watch the full interview 🎥👇https://t.co/jCCLLPbWVV pic.twitter.com/oOGXaY0jzd