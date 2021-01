डकार रैली: भारतीय राइडर संतोष की बाइक दुर्घटनाग्रस्त, सिर में चोट!

भारत के जाने-माने मोटरसाइकिल रेसर सीएस संतोष को सऊदी अरब में चल रही डकार रैली के दौरान दुर्घटना का सामना करना पड़ा और उन्हें दवा देकर कोमा की स्थिति में रखा गया है. उन्हें एयर एंबुलेंस में रियाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दुनिया की सबसे बड़ी रैलियों में से एक में हीरो मोटोस्पार्ट्स टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले 37 साल के संतोष की बाइक बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हुई और उन्हें 24 घंटे निरीक्षण में रखा गया है.

हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने ट्वीट में कहा, ‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना में संतोष को डकार रैली 2021 के चौथे चरण में गुरुवार को दुर्घटना का सामना करना पड़ा. उन्हें रियाद के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शुरुआती आकलन में उनकी स्थिति स्थिर लग रही है. हमारे साथ मिलकर उनके जल्द उबरने की कामना कीजिए.’

An emotional roller coaster of a Stage 4 today saw CS Santosh bow out of Mission #Dakar2021 because of a crash, while JRod honored Paulo's memory by racing to a blistering 6th place finish. Watch here: https://t.co/urQuIkBoSt #ReturnOfTheHeroes #RaceTheLimits