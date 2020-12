IND vs AUS 3rd ODI Live Score: टीम इंडिया को पहला झटका, शिखर धवन लौटेे

भारत ने 6 ओवरों में 26/1 रन बनाए हैं. कप्तान विराट कोहली (0) और शुभमन गिल (7) क्रीज पर हैं. शिखर धवन (16) को सीन एबॉय की गेंद पर एश्टन एगर ने लपका. 26 के स्कोर पर भारत का पहला विकेट गिरा.

टीम इंडिया की और से शिखर धवन और शुभमन गिल ने पारी का आगाज किया था. पहला ओवर मेडन रहा. जोश हेजलवुड ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की शुरुआत की. ऑफ स्पिन करने वाले ग्लेन मैक्सवेल को दूसरे छोर से लगाया गया.

LIVE स्कोर के लिए यहां क्लिक करें

टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. भारत की ओर से यॉर्करमैन टी नटराजन ने डेब्यू किया है, उन्हें मोहम्मद शमी की जगह लाया गया है. टी नटराजन को आीपीएल-2020 में शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के इस तेज गेंदबाज ने 16 विकेट निकाले थे. 29 साल के नटराजन भारत की ओर वनडे डेब्यू करने वाले 232वें खिलाड़ी हैं.

सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की जगह शुभमन गिल को शामिल किया गया है. नवदीप सैनी की जगह शार्दुल ठाकुर आए हैं. युजवेंद्र चहल को मौका नहीं मिला है, चाइनामैन कुलदीप यादव ने उनकी जगह ली.

ऑस्ट्रेलिया की ओर से 21 साल के हरफनमौला कैमरन ग्रीन ने वनडे डेब्यू किया है. ग्रीन ने शेफील्ड शील्ड के दौरान बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा किया है. ऑस्ट्रेलिया की ओर से सीन एबॉट और एश्टन एगर को मौका मिला है. मार्नस लाबुशेन पारी का आगाज करेंगे.

Two new faces on the field for the final #AUSvIND ODI!



🇮🇳 T Natarajan makes his India debut



🇦🇺 Cameron Green gets maiden Australia cap



Which newbie are you looking forward to watch? 😀 pic.twitter.com/fjNtfi3pVC — ICC (@ICC) December 2, 2020

टीम इंडिया बुधवार को केनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में उतरेगी. विराट ब्रिगेड के सामने अपनी प्रतिष्ठा बचाने की चुनौती है. भारतीय टीम को क्रमश: 66 और 51 रनों से हार का सामना करना पड़ा है और वह सीरीज में 0-2 से पिछड़ गई.

Tails was the call and tails it is. Captain @imVkohli has won the toss and #TeamIndia are batting first in the 3rd ODI. #AUSvIND pic.twitter.com/ei4x2aqpAt — BCCI (@BCCI) December 2, 2020

ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर 3-0 से जीत दर्ज करने में सफल रहती है, तो लगातार दूसरी सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ होगा. इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने भी उसे इसी अंतर से हराया था.

देखें: आजतक LIVE TV

पहले दो मैचों में ढेरों रन बने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने दबदबा बनाते हुए विराट कोहली की टीम के खिलाफ आसान जीत दर्ज की और टीम इंडिया अगर मनुका ओवल (केनबरा) में जीत दर्ज करती है तो टी20 सीरीज से पहले उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

Steve Smith in the #AUSvIND ODI series so far:



🏏 Two innings

💯 Two centuries

🔥 209 runs

💥 Strike-rate of 160.76



🌟 The Aussie superstar has been nominated for the ICC Men's Player of the Decade award 🏅 #ICCAwards | Vote 🗳️ https://t.co/Ib6lqGqUOi — ICC (@ICC) December 2, 2020

प्लेइंग XI -

भारत: 1. शिखर धवन, 2 शुभमन गिल, 3 विराट कोहली (कप्तान), 4 श्रेयस अय्यर, 5 केएल राहुल (विकेटकीपर), 6 हार्दिक पंड्या, 7 रवींद्र जडेजा, 8 शार्दुल ठाकुर, 9 कुलदीप यादव, 10 जसप्रीत बुमराह, 11 टी नटराजन.

ऑस्ट्रेलिया: 1. एरॉन फिंच (कप्तान), 2 मार्नस लबशेन, 3 स्टीव स्मिथ, 4 कैमरन ग्रीन, 5 मोइजेस हेनरिक्स, 6 एलेक्स केरी (विकेटकीपर), 7 ग्लेन मैक्सवेल, 8 एश्टन एगर, 9 सीन एबॉट, 10 एडम जाम्पा, 11 जोश हेजलवुड.