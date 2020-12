IND vs AUS: फिर हारे तो लगातार दूसरा क्लीन स्वीप... ऑस्ट्रेलिया को कैसे रोकेंगे विराट?

टीम इंडिया बुधवार को केनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच में उतरेगी. लगातार दूसरी सीरीज में क्लीन स्वीप से बचने के लिए विराट ब्रिगेड अपनी गेंदबाजी में बदलाव कर सकती है. यह मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.10 बजे शुरू होगा.

ऑस्ट्रेलियाई टीम अगर 3-0 से जीत दर्ज करने में सफल रहती है, तो लगातार दूसरी सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ होगा. इस साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड ने भी उसे इसी अंतर से हराया था.

टी20 सीरीज से पहले एक जीत जरूरी

पहले दो मैचों में ढेरों रन बने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने दबदबा बनाते हुए विराट कोहली की टीम के खिलाफ आसान जीत दर्ज की और टीम इंडिया अगर मनुका ओवल (केनबरा) में जीत दर्ज करती है तो टी20 सीरीज से पहले उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा.

कप्तान कोहली पहले ही स्वीकार कर चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले दो मैचों में उन्हें ‘पूरी तरह से पछाड़’ दिया और उम्मीद है कि जीत की तलाश में टीम इंडिया कुछ बदलाव करेगी. पहली बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर आए भारत के सबसे तेज गेंदबाज नवदीप सैनी अब तक सटीक लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने में नाकाम रहे हैं और मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने उनके खिलाफ आसानी से रन जुटाए हैं.

गेंदबाजी संभाल सकते हैं शार्दुल-नटराजन

सैनी के 7 ओवर में 70 रन लुटाने के बाद कोहली को हार्दिक पंड्या और मयंक अग्रवाल जैसे गेंदबाजों से उनका स्पेल पूरा कराना पड़ा. पंड्या गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरह से फिट नहीं हैं, जबकि अग्रवाल आम तौर पर गेंदबाजी नहीं करते. तीसरे और अंतिम वनडे में अगर शार्दुल ठाकुर या बाएं हाथ के तेज गेंदबाज टी नटराजन को मौका मिलता है तो हैरानी नहीं होगी.

29 साल के शार्दुल को 27 अंतरराष्ट्रीय मैचों का अनुभव है, जबकि 29 साल के ही नटराजन को यॉर्कर फेंकने में महारत हासिल है. कोहली अगर टेस्ट सीरीज से पहले जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी दोनों को आराम देने का फैसला करते हैं तो शार्दुल और नटराजन दोनों को खेलने का मौका मिल सकता है.

मौजूदा सीरीज में भारतीय गेंदबाज बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आ रहे हैं और उनके खिलाफ पहले दो मैचों में 69 चौके और 19 छक्के लगे हैं. कोहली ने कहा कि टी20 प्रारूप से वनडे अंतरराष्ट्रीय मैचों में ढलने को बहाना नहीं बनाया जा सकता क्योंकि पिछले काफी समय से टीम के मुख्य खिलाड़ी समान हैं.

