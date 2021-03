कैप्टन कोहली ने छुआ एक और 'माइल स्टोन', धोनी की बराबरी की

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में उतरते ही एक खास उपलब्धि हासिल की है. कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी के सर्वाधिक टेस्ट मैचों में कप्तानी करने के भारतीय रिकॉर्ड की बराबरी की है. बतौर कप्तान कोहली का यह 60वां टेस्ट मैच है.

कोहली पहले ही धोनी को पछाड़ भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान बन चुके हैं. विराट कोहली की कप्तानी में भारत ने अबतक 59 में से 35 टेस्ट मैच जीते हैं और 14 मैचों में उन्हें हार मिली है, जबकि 10 मैच ड्रॉ रहे हैं. कोहली की कप्तानी में जीत का प्रतिशत 58.33 है.

#SpiritOfCricket #TeamIndia captain @imVkohli congratulates England skipper @root66, who will be playing his 50th Test as captain. 👏👏@Paytm #INDvENG



