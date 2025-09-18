खेल जगत में भारत और पाकिस्तान के मुकाबलों को लेकर माहौल गर्म हो रखा है. एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी, जिसके बाद हैंड शेक कंट्रोवर्सी पर पाकिस्तान गरमाया हुआ है. लेकिन अब क्रिकेट के बाद एथलेटिक्स में भी सजेगी भारत-पाक भिड़ंत.

आज (18 सितंबर) वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्प‍ियनश‍िप के जेवलिन थ्रो का फाइनल है. भारतीय स्टार नीरज चोपड़ा टोक्यो में अपना जलवा दिखाने उतरेंगे, जहां उनका सामना दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों से होगा. इसमें सचिन यादव के साथ-साथ पाकिस्तान के ओलंपिक चैम्पियन और चिर-प्रतिद्वंद्वी अरशद नदीम भी शामिल हैं. लेकिन सारी नजरें नीरज और अरशद की जंग पर टिकी होंगी. इस इवेंट की शुरुआत दोपहर 3 बजकर 53 मिनट पर होगी.

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्प‍ियनश‍िप 2025: कब और कहां?

2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्प‍ियनश‍िप 13 सितंबर से टोक्यो में आयोजित की जा रही है. इसमें 200 देशों के 2,000 से ज्यादा खिलाड़ी अलग-अलग इवेंट्स में हिस्सा ले रहें हैं. यह प्रतियोगिता हर दो साल में होती है. पिछली बार यह 2023 में बुडापेस्ट में हुई थी. इस बार मुकाबले मुख्य रूप से जापान नेशनल स्टेडियम में हो रहा है. विश्व एथलेटिक्स चैम्प‍ियनश‍िप 2025 इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध होगी.

नीरज-नदीम फाइनल में, सचिन भी टॉप-12 में

बुधवार को हुए क्वालिफिकेशन राउंड में भारत के नीरज चोपड़ा और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने अपने-अपने शानदार प्रदर्शन से फाइनल में जगह पक्की की. ग्रुप-ए में नीरज ने 84.50 मीटर का थ्रो कर टॉप-12 में जगह बनाई, जबकि ग्रुप-बी में अरशद नदीम ने 85.28 मीटर का थ्रो कर सबका ध्यान खींचा. भारत के सचिन यादव ने भी 83.67 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ फाइनल में एंट्री की.

वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्प‍ियनश‍िप 2025: जेवलिन फाइनल – टॉप 12 खिलाड़ी

जूलियन वेबर (जर्मनी) – सबसे लंबा थ्रो 91.51 मीटर, इस साल 91.51 मीटर. एंडरसन पीटर्स (ग्रेनेडा) – सबसे लंबा थ्रो 93.07 मीटर, इस साल 89.53 मीटर अरशद नदीम (पाकिस्तान) – सबसे लंबा थ्रो 92.97 मीटर, इस साल 86.40 मीटर नीरज चोपड़ा (भारत) – सबसे लंबा थ्रो 90.23 मीटर, इस साल 90.23 मीटर जूलियस येगो (केन्या) – सबसे लंबा थ्रो 92.72 मीटर, इस साल 85.96 मीटर कर्टिस थॉम्पसन (अमेरिका) – सबसे लंबा थ्रो 87.76 मीटर, इस साल 87.76 मीटर कैमरन मैकइंटायर (ऑस्ट्रेलिया) – सबसे लंबा थ्रो 83.03 मीटर, इस साल 83.03 मीटर Advertisement डेविड वेगनर (पोलैंड) – सबसे लंबा थ्रो 85.67 मीटर, इस साल 85.67 मीटर सचिन यादव (भारत) – सबसे लंबा थ्रो 85.16 मीटर, इस साल 85.16 मीटर रुमेश थरंगा पथिरागे (श्रीलंका) – सबसे लंबा थ्रो 86.50 मीटर, इस साल 86.50 मीटर याकुब वाडलेज (चेक गणराज्य) – सबसे लंबा थ्रो 90.88 मीटर, इस साल 84.11 मीटर केशॉर्न वालकॉट (त्रिनिदाद एंड टोबैगो) – सबसे लंबा थ्रो 90.16 मीटर, इस साल 86.30 मीटर

फाइनल में होंगी सभी की नजरें

फाइनल मैच में सभी की नजरें अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा पर रहेंगी. अरशद नदीम ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को मात दे चुके हैं. दोनों के बीच अक्सर कांटे की टक्कर देखने को मिलती है. क्वालिफायर्स में भी अरशद ने नीरज से ज्यादा दूर भाला फेंका है. अब देखना दिलचस्प होगा कि फाइनल में नीरज चोपड़ा अरशद को पछाड़ पाते हैं या नहीं.

क्या दिखेगा नो हैंडशेक विवाद?

यह मुकाबला सिर्फ खेल की प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा एक-दूसरे से हाथ मिलाते हैं या नहीं. दरअसल, एशिया कप में भारत-पाक मैच के दौरान टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया था.

